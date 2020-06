Bundeswehrverband kritisiert von der Leyens Umgang mit Rechtsextremismus

Berlin (ots) - Nach neuen Fällen von Rechtsextremismus schätzt der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, Annegret Kramp-Karrenbauers Umgang mit dem Rechtsextremismus in der Bundeswehr als kompetenter ein als Ursula von der Leyens."Frau Kramp-Karrenbauer setzt im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin nicht auf Aktionismus, sondern geht an die Ursachen, bekämpft nicht nur die Symptome [...]", so André Wüstner im ARD-Mittagsmagazin. Er rechne damit, dass Kramp-Karrenbauer einen Maßnahmenkatalog mit etwa 60 Maßnahmen veröffentlichen werde. Mit dem wolle man "das ganze Extremismus-Spektrum tatsächlich angehen."Der Bundeswehr-Geheimdienst MAD hatte im Vorfeld neue Fälle von Rechtsextremismus in Reservistenkreisen der Bundeswehr aufgedeckt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.de http://www.mittagsmagazin.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4639138OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell