Bundeswehrbekleidung: Arbeitsrechte bei der Herstellung verletzt

Münster (ots) - Bei der Herstellung von Bundeswehrbekleidung ineinem Nähbetrieb des deutschen Herstellers Leo Köhler in Tunesienwerden grundlegende Arbeitsrechte verletzt. Das geht aus einer Studieder CIR (Christliche Initiative Romero e.V.) hervor. Die BwBekleidungsmanagement GmbH, die zu 100 Prozent dem Bund gehört,beschafft die Bekleidung für die Bundeswehr. Das Unternehmen warnicht bereit, der CIR Auskunft über die Geschäftsbeziehungen mit demArmeebekleidungshersteller zu geben und von außen nachvollziehbareVerbesserungen in der Fabrik anzustoßen. Somit bleibt offen, ob LeoKöhler weiterhin die Bundeswehr. Bis Anfang 2016 warb Leo Köhler aufseiner Webseite damit, die Bundeswehr mit bis zu 400.000Bekleidungsstücken jährlich zu beliefern.DISKRIMINIERUNG UND VERLETZUNG VON GEWERKSCHAFTSRECHTENIm Auftrag der CIR führte die tunesische ArbeitsrechtsorganisationFTDES im November 2017 mit zehn Arbeiterinnen Interviews über dieArbeitsbedingungen in der Fabrik. Die Interviews legen offen, dassdie Fabrikleitung die Vereinigungsfreiheit verletzt. Die Managerzerschlugen eine fabrikinterne Gewerkschaft, indem sie die Mitgliederbedrängten, diese zu verlassen. Zudem missbraucht die FabrikleitungArbeiter*innen als Spitzel, die kritische Arbeiter*innen denunzieren.Arbeiter*innen, die der Fabrikleitung nicht nahe stehen, werden deninterviewten Arbeiterinnen zufolge diskriminiert und höheremArbeitsdruck ausgesetzt. Damit werden in der Fabrik dieKernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)verletzt, deren Einhaltung öffentliche Auftraggeber häufig von denLieferanten fordern.Außerdem soll das Unternehmen ihren Angestellten die gesetzlichenBoni vorenthalten. Die Arbeiter*innen klagen über den niedrigenmonatlichen Mindestlohn (ca. 120 - 160 Euro): "Wir akzeptieren, fürgeringe Löhne zu arbeiten, weil wir keine andere Wahl haben. DieLöhne reichen aber nicht aus, um unsere Grundbedürfnisse abzudecken".Zudem kritisieren einige Näherinnen die mangelhafte Hygiene auf denToiletten sowie unbequeme Stühle und Nähmaschinen, die bei ihnenRückenschmerzen verursachten.DEUTSCHER FABRIKBESITZERBei der Fabrik handelt es sich nicht wie meist um einenunabhängigen Zulieferer, sondern um eine unternehmenseigene Fabrikdes Herstellers Leo Köhler mit Hauptsitz in Poppenhausen. "AlsBesitzer könnte sich Leo Köhler leicht für die Einhaltung derArbeitsrechte in der Fabrik einsetzen. Stattdessen schaut dasUnternehmen aber weg", kritisiert Christian Wimberger von der CIR.Das spiegeln auch die Aussagen der Arbeiter*innen wider: "Dieausländischen Besitzer versuchen nicht, mit uns zu sprechen", sagteeine Arbeiterin. FTDES und die CIR fordern das Unternehmen auf,Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsrechte zu ergreifen.MEHR VERANTWORTUNG BEI ÖFFENTLICHER BESCHAFFUNG NÖTIGVor allem sieht die CIR die öffentlichen Auftraggeber in derVerantwortung. "Es reicht nicht, sich einfach die Einhaltung derILO-Kernarbeitsnormen von den Unternehmen per Unterschrift versichernzu lassen", sagt Christian Wimberger. "Öffentliche Einrichtungenmüssen glaubwürdige Nachweise fordern, sonst ist davon auszugehen,dass mit dem enormen Budget des Staates zahlreicheMenschenrechtsverletzungen in den Lieferketten finanziert werden." Zudiesem Zwecke fordert die CIR zusammen mit dem CorA-Netzwerk fürUnternehmensverantwortung die Bundesregierung auf, die Maßnahmen zuröffentlichen Beschaffung und zu bundeseigenen Unternehmen wirksamumzusetzen, die sie im 2016 verabschiedeten Nationalen AktionsplanWirtschaft und Menschenrechte angekündigt hatten. Dazu gehöre nachAuffassung der CIR auch, menschenrechtliche Sorgfaltspflichten undmehr Transparenz von bundeseigenen Unternehmen wie der BwBekleidungsmanagement einzufordern.Weitere Informationen:Die Studie "Nähen für die Bundeswehr. Menschenrechtsverletzungenbei der öffentlichen Beschaffung" enthält die Rechercheergebnisseüber die Arbeitsbedingungen in der tunesischen Fabrik sowie dieErgebnisse einer Befragung der zentralen Beschaffungsstellen desBundes zum Thema sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung:https://www.ci-romero.de/bundeswehrbekleidung/Für Fragen und Interviews steht Ihnen zur Verfügung:Christian WimbergerChristliche Initiative Romero (CIR)Tel: : 0251 67 44 13 - 21E-Mail: wimberger@ci-romero.deOriginal-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell