Bundeswehr wirbt mit IT-Camps erneut um Spezialisten (FOTO)

Köln (ots) -Vom 26. März bis 13. April 2018 werden an vier Standorten derBundeswehr für insgesamt 120 IT-affine Teilnehmerinnen und Teilnehmerab 17 Jahren mehrtägige IT-Camps durchgeführt: Die IT-Bataillone 281in Gerolstein, 381 in Storkow (Mark), 293 in Murnau am Staffelseesowie das Marinekommando in Wilhelmshaven sind dieses Mal dieausgewählten Austragungsorte.Die Termine im Einzelnen:26.-29. März Wilhelmshaven03.-06. April Gerolstein03.-06. April Storkow (Mark)09.-13. April Murnau am StaffelseeIn erster Linie sollen den Interessierten berufliche Möglichkeitenals IT-Feldwebel nähergebracht werden - hier besteht trotzgestiegener Einstellungszahlen weiterhin ein hoher Personalbedarf inder Bundeswehr.Analog zu den bisherigen IT-Camps erfahren die Teilnehmer nichtnur Grundlegendes über die Netzwerkinstallation und -konfigurationder Bundeswehr, sondern lernen zugleich den täglichen Arbeitsplatzder IT-Spezialisten und ihrer Tätigkeiten kennen - Übernachtungen inder Kaserne inklusive. So sollen eventuelle Berührungsängste schnellweichen und zusätzlich Interesse am Dienst der begleitendenSoldatinnen und Soldaten geweckt werden.Die Bundeswehr ist mit mehr als 21.000 Stellen im IT-Bereich einerder größten Arbeitgeber Deutschlands und wirbt nach der erstmaligenDurchführung der IT-Camps im April 2017 auch im laufenden erstenHalbjahr 2018 mit dieser Veranstaltungsreihe.