Bundeswehr und Hochschule Bonn-Rhein-Sieg unterzeichnen Vereinbarung über engere Zusammenarbeit (FOTO)

Köln (ots) -Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) bietet ab dem kommendenWintersemester in Kooperation mit dem Bundesamt für dasPersonalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw) einen dualen StudiengangInformatik mit Schwerpunkt Informationssicherheit für Beamtinnen undBeamten auf Widerruf an. Die Absolventen erlangen mit dem Abschlussauch die Laufbahnbefähigung für den gehobenen technischenVerwaltungsdienst. Hochschulpräsident Hartmut Ihne und Georg Stuke,Präsident des BAPersBw, unterzeichneten dazu heute (Mittwoch, 18.Juli 2018) den Kooperationsvertrag.Der Vertrag zwischen der H-BRS und dem Bundesamt für dasPersonalmanagement der Bundeswehr sieht zunächst 20 Studienplätze abWintersemester 2018/19 in dem neuen dualen BachelorstudiengangInformatik vor. Die Studierenden sind auf die SpezialisierungInformationssicherheit sowie entsprechende Wahlpflichtfächerfestgelegt. Die Studierenden sind zivile Beamte auf Widerruf, diedurch das BAPersBw in einem Auswahlverfahren mit Studieneignungstestfür einen technischen Studiengang ausgewählt wurden. Sie absolvierendie Praxisphasen des Studiums sowie den Vorbereitungsdienst währendder vorlesungsfreien Zeit im Geschäftsbereich desBundesverteidigungsministeriums (BMVg).Georg Stuke, Präsident des BAPersBw: "Wir haben die HochschuleBonn-Rhein-Sieg als Kooperationspartner für das duale Studiumausgewählt, da der Bachelor-Studiengang Informatik mit demSchwerpunkt Informationssicherheit unser Angebot an dualenStudienfächern sinnvoll erweitert." Die H-BRS hat hier eine besondereExpertise in ihrem Fachbereich. "Im vergangenen Jahr haben wirzusammen mit dem Fraunhofer FKIE das Lernlabor Cybersicherheit an denStart gebracht", sagte Hochschulpräsident Hartmut Ihne. "DieKooperation mit dem Bundesamt zeigt, dass wir bei diesem Thema weitvorne sind."Für den Fachbereich Informatik bedeutet laut Dekan Prof. Dr.Wolfgang Heiden die Kooperation gleichzeitig den Einstieg in dasduale Studium: "Das Interesse, dual studieren zu können, ist vielfachvorhanden. Auf diese Weise gelingt es leichter, das Studium auch zubeenden." Was nach Studienabbruch klingt, ist laut Heiden derSituation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet: "Viele unsererStudierenden werden noch während des Studiums mit verlockendenJobangeboten von den Unternehmen abgeworben oder studieren nichtkonsequent, weil sie sich nicht selten in Nebenjobs verzetteln.Langfristig zahlt es sich für die Studierenden aber auf jeden Fallaus, die Hochschule mit einem Abschluss zu verlassen."Die dual Studierenden des BAPersBw besuchen dieselbenLehrveranstaltungen wie die übrigen Studierenden derBachelor-Studiengänge des Fachbereichs. Um die Studierenden im Rahmender Kooperation dabei zu unterstützen, das Studium inRegelstudienzeit abschließen können, soll das Lehrangebot in bekanntkritischen Fächern um besondere Lehrformen wie Tutorien ergänzt undüber einen Beitrag des BAPersBW finanziert werden. Diese Angebotestehen auch den übrigen Studierenden der anderenBachelor-Studiengänge Informatik und Wirtschaftsinformatik offen.Die Studierenden beginnen im Wintersemester an der Hochschule ihrStudium. Schon im Sommer haben in der vorlesungsfreien Zeit diepraktischen Ausbildungsanteile im Geschäftsbereich des BMVg begonnen.Die duale Ausbildung mit Studium und Praxiszeiten dauert insgesamtvier Jahre.Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren undverlängert sich bei Re-Akkreditierung des Studiengangs aufunbestimmte Zeit.