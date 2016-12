Bundeswehr und BWI schließen neuen Leistungsvertrag

Meckenheim (ots) - Am 28. Dezember haben Bundeswehr und BWI inMeckenheim einen Vertrag über IT-Dienstleistungen für die Bundeswehrunterzeichnet. Die BWI wird auf Basis eines unbefristetenLeistungsvertrages die nichtmilitärische IT-Infrastruktur derBundeswehr betreiben und weiterentwickeln. Die BundesrepublikDeutschland hat am 28. Dezember ebenfalls die komplettenGesellschafteranteile an den BWI-Gesellschaften erworben. Die BWI istdamit ab sofort eine 100-prozentige Bundesgesellschaft.Bundeswehr und BWI haben am Firmensitz der BWI in Meckenheim einenneuen Leistungsvertrag unterzeichnet. Dieser ersetzt den bisherigenHERKULES-Vertrag, stellt den unterbrechungsfreien Betrieb derBundeswehr-IT sicher und beauftragt die BWI weiterhin mit dem Betriebund der Weiterentwicklung der nichtmilitärischen Informations- undKommunikationstechnik der Bundeswehr. Zu den Leistungen gehören nebendem kompletten Betrieb der mehr als 140.000 Bundeswehr-PCs, daskomplette Software Management, der Betrieb der Telekommunikation, derRechenzentren, der Datennetze und der zentralen Verfahren wie E-Mail,Internet und Intranet der Bundeswehr sowie der Support derBundeswehrnutzer. Zudem zeichnet die BWI für die IT-Sicherheit dervon ihr betriebenen IT-Infrastruktur verantwortlich, betreibt SAP fürdie Bundeswehr und unterstützt bei der Entwicklung und Einführungneuer SAP-Verfahren.Weiterentwicklung des IT-Systems der BundeswehrNeben dem Betrieb ermöglicht der Vertrag auch dieWeiterentwicklung der IT-Infrastruktur beispielsweise durch dieRealisierung einer Bundeswehr-Cloud und den Aufbau einer VirtuellenDesktop Infrastruktur. Durch die Vertragsgestaltung erhält dieBundeswehr die Möglichkeit, auf Innovationssprünge zu reagieren unddie BWI mit neuen Aufgaben zu beauftragen, um ihr IT-System auchkünftig an veränderte technologische Rahmenbedingungen anzupassen.Neben den IT-Services im Bereich der nicht unmittelbar militärischenInformationstechnik kann die Bundeswehr die Kompetenz und Erfahrungder BWI nun auch für den Betrieb ihrer militärischen IT-Infrastrukturnutzen und die BWI hierfür mit weiteren Aufträgen ausstatten. DerVorteil für die Bundeswehr: eine weitere Entlastung von IT-Aufgaben.BWI wird 100%ige BundesgesellschaftDer Unterzeichnung des Leistungsvertrags war eine planmäßigeÜbernahme der Gesellschafteranteile von Siemens und IBM durch dieBundesrepublik Deutschland vorangegangen. Hierdurch wird die BWI zueiner 100%igen Bundesgesellschaft, bleibt als GmbH aber weiterrechtlich selbständig. Durch die neue Eigentümerstruktur kann die BWIkünftig nicht nur Leistungen für die Bundeswehr erbringen, sondernals IT-Dienstleistungszentrum des Bundes auch die IT-Konsolidierungder Bundes-IT unterstützen. Es ist vorgesehen, die BWI in dennächsten Jahren zum Komplettanbieter für IT-Services, also zumIT-Systemhaus der Bundeswehr und des Bundes, weiterzuentwickeln.Pressekontakt:BWI Informationstechnik GmbHLutz EmmelmannAuf dem Steinbüchel 2253340 MeckenheimTelefon: 02225/988 2054info@bwi-it.deOriginal-Content von: BWI Informationstechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell