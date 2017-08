Bundeswehr stellt neue Challenge-App vor (FOTO)

Berlin / Köln (ots) -Unter dem Motto "Bist Du fit für die Bundeswehr?" bietet dieBundeswehr eine kostenlose App mit einer dreiwöchigen Challenge,VR-Videos echter Bundeswehr-Übungsmissionen und einem Berufefinderan.Am 22. August präsentierte die Bundeswehr auf der gamescom in Kölnerstmals ihre neue Challenge-App ("Bundeswehr Challenge"). Die Appumfasst eine dreiwöchige "Challenge" mit Herausforderungen für Körperund Geist, drei interaktive VR-Übungsmissionen und einenBerufefinder. Die App zielt darauf ab, sich selbst und seine Fitnesszu testen, spielerisch Wissen über die Bundeswehr zu erwerben undzugleich die Bundeswehr interaktiv erlebbar zu machen."Mit der neuen App baut die Bundeswehr ihr Engagement im BereichEdutainment aus", sagt Dirk Feldhaus, Beauftragter für dieArbeitgebermarke der Bundeswehr. "Gerade einer jungen Zielgruppe, dieihre Grenzen testen und sich mit anderen messen will, bieten wir mitder App unter dem Motto 'Bist Du fit für die Bundeswehr?' einenspielerischen Zugang zur Welt der Bundeswehr."Die einzelnen Elemente der "Challenge" leiten sich aus derGrundausbildung ab - ein Thema, das der Zielgruppe durch dieYouTube-Serie "Die Rekruten" bereits vertraut ist. So leiten auch diebeiden aus der Serie bekannten Ausbilder Neubert und Bakali dieÜbungen an. Unter anderem muss der User Military Fitness absolvieren,virtuell schießen, Übermittlungszeichen lernen, Dienstgrade erkennenoder Erste-Hilfe anwenden. Die interaktiven VR-Missionen lassen denNutzer eintauchen in echte Bundeswehrübungen und eigeneEntscheidungen, auch unter Zeitdruck, treffen: Mit Panzergrenadierenein Haus einnehmen, als Ersthelfer Bravo einen verwundeten Kameradenversorgen oder als Feuerwehrmann einen Piloten aus einem brennendenFlugzeug retten. Die VR-Übungsmissionen können sowohl über das Handywie auch über eine angeschlossene VR-Brille betrachtet werden.Über den Berufefinder kann der User mit seinen eigenen Vorgabeneine für ihn passende Tätigkeit in der Bundeswehr - in Uniform oderzivil - suchen."Junge Menschen kommen nicht mehr automatisch über die Wehrpflichtzur Bundeswehr - deswegen muss die Bundeswehr zu ihnen kommen: Darumbegegnen wir unserer Zielgruppe auf Augenhöhe mit einer App. Und wirbieten gerade jungen, technikaffinen Menschen auf einer Veranstaltungwie der gamescom im Bereich IT und Technik einzigartige Jobchancen".Die App ist kostenlos für Android im Google Play Store und für iOSim App Store von Apple erhältlich.Am ersten Tag nach Veröffentlichung wurden ca. 5000 Downloads derAndroid-Version und knapp 4.000 Downloads der IOS-Versionregistriert. In der Kategorie "Unterhaltung" des AppStores von Appleist die Bw-Challenge auf Platz 3 in den Top 100.Weitere Informationen finden Sie auch unter:bundeswehrkarriere.de/app.Ansprechpartner für die Presse:Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Berichterstattung.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an das Presse- undInformationszentrum Personal.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell