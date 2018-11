Köln (ots) -Nach den großen Serienerfolgen auf YouTube startet die Bundeswehrheute mit einer Pilotfolge das neue multimediale Serienprojekt "KSK -Kämpfe nie für dich allein" und gibt in diesem Format Einblicke inden Arbeitsalltag der Spezialkräfte. Präsentiert wird diesmal eineinzigartiges 24-Stunden-Serienerlebnis: Auf WhatsApp, als Podcast,als Alexa Fitness-Skill sowie natürlich auch auf YouTube.HintergrundinformationenKämpfe nie für Dich allein - Das KSKDas Kommando Spezialkräfte, allgemein bekannt als KSK, ist seitder Gründung umgeben von Mythen und Geheimnissen. Sie stehen u.a. fürden brisanten Auftrag bereit, deutsche Staatsbürger weltweit ausNotsituationen zu befreien. Viel wird über sie spekuliert, aber ihreMissionen sind geheim, ihre Identitäten versteckt. "Wir gebenumfassende Einblicke in den Arbeitsalltag des KSK, frei von Legenden,aber stets unter Wahrung der überlebenswichtigen Geheimhaltung.Deswegen bleiben die Kämpfer auch hier maskiert", erklärt Dirk vonHolleben, Beauftragter für die Arbeitgebermarke Bundeswehr imBundesministerium der Verteidigung. Das KSK ist einer derbeliebtesten Suchbegriffe im Zusammenhang mit der Bundeswehr aufGoogle. Das Interesse ist riesig, darauf setzt die neue Serie auf."Das Interesse am Arbeitgeber Bundeswehr soll erhöht werden."Dreharbeiten in Belize und DänemarkIn mehr als 20 Folgen ist die Community in den nächsten fünfWochen ab Montag, den 12. November 2018, hautnah im Alltag desKommandos dabei. Das Drehteam begleitete Unterstützungskräfte des KSKim Dschungel von Belize sowie Kommandosoldaten auf einerinternationalen Übung von Spezialkräften in Dänemark. Um sowohl dergebotenen Geheimhaltung zu entsprechen und zugleich Transparenz indie Aufgaben der Spezialtruppe zu bringen, wird die Geschichte nunerstmals aus der Sicht eines Zivilisten erzählt. Der Fotograf undAbenteurer Robert Marc Lehmann, der vorher keinerlei Erfahrungen mitder Bundeswehr hatte, begleitet bei den Ausbildungen und bringt derCommunity durch sein eigenes Erleben die Besonderheiten des KSKnäher.24 Stunden Serienerlebnis auf WhatsApp, als Podcast und als AlexaSkillDabei wird die Serie erstmals über WhatsApp erzählt: Rund um dieUhr gibt es Nachrichten, Bilder und Videos in Echtzeit direkt aufsHandy (zum Abo geht es hier: https://www.bundeswehrexclusive.de).Gegen 17 Uhr wird auf YouTube die klassische Folge zu sehen sein.Gegen 19 Uhr können User im Podcast auf Plattformen wie Spotify,Deezer oder iTunes den Tag zusammengefasst nachhören. Wer am hartenTraining des KSK teilnehmen möchte, kann sich für AlexaTrainingseinheiten als Skill für zuhause downloaden und über vierWochen trainieren. "Damit bieten wir unserer Community erstmals einexklusives 24 Stunden-Serienerlebnis auf dem Handy, um hautnah beimKSK dabei sein zu können", so Dirk von Holleben.Zum Hintergrund von Bundeswehr ExclusiveIm Herbst 2016 startete die Bundeswehr ihre Erfolgsserie "DieRekruten" und baut ihre digitale Arbeitgeberkommunikation seitdemkonsequent aus. Mit über 330.000 Abonnenten und knapp 75 MillionenViews zählt der YouTube Kanal zu den erfolgreichsten digitalenMedienkanälen von Streitkräften weltweit. Erfolgreichstes Video istder Trailer zur letzten Kurzserie "Unbesiegt" zu den Invictus Gamesmit fast 5 Millionen Views. Mit dem Malibot zu Serie "Mali" 2017entwickelte die Bundeswehr den erfolgreichsten deutschsprachigenChatbot. Die Serien der Bundeswehr wurden mit zahlreichenKommunikationspreisen gewürdigt: Die Bundeswehr gewann für "DieRekruten" und "Mali" insgesamt 8 ADC-Nägel, den ersten Grand Effiebeim GWA Effie 2017, 2018 den Deutschen Preis für Onlinekommunikationin Gold (dpok). Weitere Preise wurden 2016 und 2017 mit verschiedenenTrendence Employer Branding Awards sowie Best Recruiters gewonnen.Zur Personalsituation der BundeswehrDie Bundeswehr ist mit über 262.000 Angehörigen einer der größtenArbeitgeber Deutschlands. Sie zählt zu den beliebtesten Arbeitgebernunter Deutschlands Schülerinnen und Schülern und belegt Platz 3 imTrendence Schülerbarometer - hinter der Polizei und Adidas. BisSeptember 2018 verzeichnete die Bundeswehr rund 99.000 Bewerbungenfür eine militärische oder zivile Karriere. Bisher wurden mehr als23.000 dieser Bewerberinnen und Bewerber eingestellt. Besondershervorzuheben ist die Entwicklung für eine zivile Beschäftigung imöffentlichen Dienst: Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 23 Prozentmehr Bewerbungen für Jobs im Bereich der Tarifangestellteneingegangen. Die Bundeswehr sucht neben militärischem Personal vorallem IT-Spezialisten, Techniker und Juristen sowie medizinischesFachpersonal. Auch das KSK hat durch seine besonderen Anforderungeneinen hohen Bedarf an leistungsfähigen und qualifizierten Bewerbern.Für die Offizierlaufbahn können sich Interessierte bis zum 1. Märzjeden Jahres bewerben.