Bundeswehr soll weiter mit den Aufgaben wachsen - Jährliche Analyse empfiehlt zusätzlich 5.000 militärische und 4.600 zivile Posten (FOTO)

Köln (ots) -Mit dem gestern zum dritten Mal durchgeführten LeitungsboardPersonal hat Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyendie Planung des Personalumfangs der Bundeswehr bis ins Jahr 2025gebilligt.Diese sieht gegenüber den Prognosen von 2024 einen weiterenbenötigten Aufwuchs von rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten vor,darunter 1.000 Stellen für Reservistendienst Leistende sowie rund4.600 Haushaltsstellen für zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.In der Summe wird die Bundeswehr damit perspektivisch auf rund203.000 Soldatinnen und Soldaten sowie rund 66.000 Haushaltsstellenfür zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Mitte des nächstenJahrzehnts ausgeplant.Hauptfaktoren für den steigenden Personalbedarf sind zunehmendeinternationale Verpflichtungen gegenüber der NATO und der EU,insbesondere die Bereitstellung für Kräfte der Very High ReadinessJoint Task Force (VJTF) in 2023 oder Projekte im Rahmen der StändigenStrukturierten Zusammenarbeit (PESCO).Die rasanten Entwicklungen im Cyber- und Informationsraum sowiedie Anstrengungen zur Digitalisierung der Streitkräfte und dieReorganisation der Beschaffungsorganisation sind weitere Treiber. DieAttraktivität des Dienstes in der Bundeswehr sollen weitereGesetzespakete steigern, die derzeit noch regierungsintern abgestimmtwerden.HintergrundDie Bundeswehr muss auf außen- und sicherheitspolitische Einflüssejederzeit angemessen reagieren können. Ziel der "Trendwende Personal"ist es, die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Bundeswehrzu erhöhen und wichtige Zukunftsfähigkeiten aufzubauen. Daher wurden2016 die starren Obergrenzen für das militärische und zivile Personaldurch ein neues und flexibles Verfahren, die MittelfristigePersonalplanung (MPP), ersetzt. Sie analysiert und priorisiertregelmäßig den Bedarf der Bundeswehr anhand des sich angesichts derSicherheitslage verändernden Fähigkeitsprofils. IhrBetrachtungszeitraum umfasst jeweils sieben Jahre. Im Rahmen desjährlichen Personalboards erfolgt dann die regelmäßige Überprüfungdes nunmehr "atmenden" Personalkörpers.Ein sachgerechter Aufwuchs für eine so große Organisation wie dieBundeswehr ist nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen.Trotzdem ist es durch die "Trendwende Personal" bereits nach kurzerZeit gelungen, eine echte Trendumkehr in dem seit über 25 Jahrenandauerndem Schrumpfungsprozess der Bundeswehr einzuleiten. Seit demhistorischen Tiefstand im Juni 2016 mit seinerzeit rund 166.500Berufs- und Zeitsoldatinnen und -soldaten ist es bis heute gelungen,auf knapp 172.500 Berufs- und Zeitsoldatinnen und -soldatenaufzuwachsen - ein Plus von rund 6.000 Berufs- und Zeitsoldaten inzweieinhalb Jahren.Verbunden mit dem Aufwuchs ist das Ziel, die Bundeswehr zu einemder attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands zu machen. Dafür wurdebereits eine Fülle von Maßnahmen ergriffen. Sie reichen von spürbarenVerbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Dienst über dieModernisierung von Kasernen bis hin zu einer sachgerechterenVergütung sowie einer verbesserten sozialen Absicherung für unsereSoldatinnen und Soldaten. Für diese Legislatur sind weitereGesetzespakete geplant.Die trotz der gegenläufigen demographischen Entwicklung konstanthohe Bewerberlage zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In 2017gingen rund 125.000 Bewerbungen ein, ca. 25.000 Stellen wurdenbesetzt. Für 2018 zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 2018 wurde dieBundeswehr in der Trendence Umfrage auf Platz 3 der beliebtestenpotentiellen Arbeitgeber für Schülerinnen und Schüler gewählt.Mit Stand 31.10.2018 hat die Bundeswehr rund 263.000 Angehörige,davon 180.000 im militärischen und 83.000 im zivilen Bereich. DerFrauenanteil ist dabei seit Öffnung aller Laufbahnen im Jahr 2001kontinuierlich gestiegen. Mittlerweile bilden über 21.800 Soldatinnen12% des militärischen Personals.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell