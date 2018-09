Bundeswehr rockt das Deutsche Eck (FOTO)

Koblenz (ots) -Mit Rock, Pop und Swing begeisterte die BigBand der Bundeswehr amMontag rund 2.000 Besucher am Deutschen Eck in Koblenz. Bei demBenefizkonzert konnten die Veranstalter Spenden in Höhe von 9553,61Euro sammeln. Diese kommen zu je einem Drittel dem Erhalt derKoblenzer Florinskirche, dem sozialen Projekt des Rotary ClubsKoblenz "Koblenz lernt" und dem Bundeswehrsozialwerk zu Gute. Währenddes mehr als zweistündigen Programms präsentierten die Musikerinnenund Musiker unter Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik einbreites Portfolio von klassischen Jazz-Titeln von Bert Kaempfert undBurt Bacharach über Filmmusik aus Rocky oder The Bodyguard bis zuaktuellen Titeln von Andreas Bourani und Beyoncé. Dabei begeistertendie Zuhörer besonders die Stimmen von Susan Albers, Jemma Endersbyund Marco Paulo Matias sowie die zahlreichen Solos derMilitärmusiker."Ich freue mich, dass wir die BigBand der Bundeswehr für dieseVeranstaltung gewinnen konnten und über die Spendenbereitschaft derKoblenzer Bürgerinnen und Bürger. Für mich als Schirmherr bietetdieses Konzert auch die Chance, unserer wunderbaren Garnisonsstadtund ihren Bürgern unseren Dank zurück zu geben", sagte GeneralarztBruno Most, Standortältester der Bundeswehrstandorte Koblenz undLahnstein und Schirmherr der Veranstaltung. "Neben dem karitativenAspekt für die Stadt und die Region zeigen Veranstaltungen wie dieseauch immer wieder, dass eine vielfältige und attraktive BundeswehrTeil der Gesellschaft ist."Die BigBand der Bundeswehr zählt zu den ungewöhnlichstenUnterhaltungsorchestern Deutschlands. So sticht das Ensemble imVergleich zur klassischen Militärmusik in Auftrag, Auftreten und mitdem Sound einer klassischen Big-Band-Besetzung deutlich hervor.Gewöhnliche Marsch- und Orchestermusik haben sie nicht im Repertoire.Es gibt kein zweites Show- und Unterhaltungsorchester, das mit einerderart hochmodernen, multimedial aufbereiteten und damiteinzigartigen Bühnenshow durch die Welt reist. Besonders hieran istvor allem eins: Die Musiker präsentieren sich sowohl als modernklingende Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland als auchmusikalische Botschafter der Bundeswehr - Swing, Pop und Rockselbstverständlich in Uniform.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstPressestelleClaas GärtnerTelefon: 0261 89613310pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell