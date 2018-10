Bundeswehr macht mit beim European Cyber Security Month (FOTO)

Bonn (ots) -Informationssicherheit ist auch für die Bundeswehr ein wichtigesThema, da die entsprechende Technik mittlerweile alle Bereichemoderner Streitkräfte durchdringt. So beteiligt sich die Bundeswehrauch dieses Jahr wieder mit vielfältigen Aktivitäten am EuropeanCyber Security Month (ECSM).Die IT der Bundeswehr ist hochgradig vernetzt - der Schutz dereigenen Systeme ist deshalb eine permanente Herausforderung.Verantwortlich für die Informationssicherheit in der Bundeswehr istder Chief Information Security Officer der Bundeswehr (CISOBw). AlleDienststellen der Bundeswehr sind aufgerufen, sich im Monat Oktoberintensiv mit dem Thema Informationssicherheit zu beschäftigen. In denkommenden vier Wochen stehen verschiedene Themen wie beispielsweise»IT-Grundschutz/IT-Basisschutz leicht gemacht«, »Schutz vorIdentitätsdiebstahl« oder »Internet der Dinge und Smart Devices« imFokus. Hierzu sind alle Angehörigen der Bundeswehr aufgefordert, sichan den vielfältigen Veranstaltungen, wie beispielsweise Vorträgen,Weiterbildungen oder Diskussionsforen mit Spezialisten zu beteiligen.Der seit 2012 jährlich europaweit stattfindende ECSM ist eineEU-Aufklärungskampagne über die Bedeutung der Informationssicherheit.Ziel des ECSM ist, das Bewusstsein der Nutzer für die Gefahren ausdem Cyber-Raum zu schärfen. Schließlich geht es darum, über dieseSensibilisierung das persönliche Verhalten der "User" zu ändern.Unter Federführung der europäischen IT-Sicherheitsbehörde ENISAbieten die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union während des ECSMverschiedene Veranstaltungen und Informationen zum ThemaCyber-Sicherheit an. In Deutschland ist das Bundesamt für Sicherheitin der Informationstechnik die Koordinierungsstelle.Weitere Informationen und ausführliche Beiträge zu den genanntenThemen finden Sie unter: (Link) https://bw2.link/U3RsFPressekontakt:Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR)Presse- und Informationszentrum (PIZ CIR)Johanna-Kinkel-Str. 2-4 - 53175 BonnTel.: (02 28) 5 36 83-1412kdocirpizcir@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Cyber- und Informationsraum (CIR), übermittelt durch news aktuell