Bundeswehr liefert 60 Beatmungsgeräte nach Großbritannien

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise hilft die Bundeswehr überlasteten Kliniken in Großbritannien mit 60 mobilen Beatmungsgeräten aus.



Diese sollten so schnell wie möglich an den Nato-Partner verschickt werden, hieß es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Nach kurzer Prüfung habe das Ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Anfrage genehmigt. Für die Hilfe werde Berlin keine Rechnung stellen und hoffe, einen Beitrag bei der Bewältigung der Krise zu leisten. Großbritannien kämpft mit steigenden Infizierten- und Todeszahlen./cn/DP/jha