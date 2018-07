Die Bundeswehr in Strausberg ehrt Widerstandskämpfer

Strausberg (ots) -Am Ehrenmal für Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg in dervon-Hardenberg-Kaserne gedenkt die Bundeswehr in Strausberg amFreitag, dem 20. Juli 2018, ab 10:00 Uhr den Männern und Frauen desWiderstands gegen das totalitäre NS-Regime.Gastredner für den diesjährigen Gedenktag ist derMilitärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel von der UniversitätPotsdam. Professor Neitzel, häufiger Gast in Funk und Fernsehen, giltals ausgewiesener Experte für das Thema militärischer Widerstand imDritten Reich.Die Bürgermeisterin der Stadt Strausberg, Frau Elke Stadeler,sowie der Standortälteste des Standortes Strausberg, BrigadegeneralUwe Nerger, sprechen die Begrüßungsworte und werden je einen Kranzniederlegen.Zu dieser Gedenkfeier für den deutschen Widerstand lädt Sie derStandortälteste der Bundeswehr in Strausberg herzlich ein.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum HeerPressestelleTel.: 03 341 / 58 - 15 26Fax: 03 341 / 58 - 15 19E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell