Bundeswehr-Soldaten auf dem Arbeitsmarkt gefragt wie nie

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswehr-Soldaten sind auf dem zivilen Arbeitsmarkt aktuell so gefragt wie nie. Innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Ausscheiden finden 97 Prozent der ehemaligen Soldaten auf Zeit eine Beschäftigung im zivilen Sektor. "Die Fachkräfte sind sehr gefragt", sagte Sprecherin der Bundeswehr in Köln der "Welt am Sonntag".

Dafür arbeite die Bundeswehr mit Unternehmen zusammen, die gezielt nach Bewerbern mit militärischem Hintergrund suchen. "Derzeit haben wir bis zu 5.000 Unternehmen als feste Ansprechpartner, die Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Praktika für ausscheidende Soldaten anbieten, darunter beispielsweise die Deutsche Post AG, die REWE-Group oder auch die Deutschen Bahn."

Foto: über dts Nachrichtenagentur