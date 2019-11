Bundeswehr-Flugzeuge verloren über 500 Teile im Flug über Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Flugzeuge der Bundeswehr haben bei Flügen über Deutschland in den vergangenen 20 Jahren mehrere 100 Mal Teile verloren. "Seit dem Jahr 2000 wurden insgesamt 537 Zwischenfälle im Flugbetrieb der Bundeswehr registriert, bei denen es möglicherweise über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu einem Verlust von Luftfahrzeugteilen gekommen ist", heißt es in der Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Freitagsausgaben berichten. Die meisten Vorfälle wurden im Zeitraum von 2006 bis 2015 gemeldet, als es jährlich zwischen 30 und mehr als 40 Mal zum Verlust von Teilen während des Fluges kam.

Mit 46 Vorfällen nimmt das Jahr 2009 dabei den Spitzenplatz ein. Das laufende Jahr liegt mit bislang 24 Fällen im Mittelfeld. 2018 wurden 17 Fälle mit in der Luft verlorenen Flugzeugteilen gemeldet, 2017 waren es 19 Fälle. Im September hatte ein Bundeswehr-Kampfjet bei einem Übungsflug über Schleswig-Holstein zwei Treibstofftanks verloren. Das Verteidigungsministerium sieht in den Vorfällen offenbar kein größeres Problem: "Der Verlust von Flugzeugteilen kommt in der Luftfahrt selten vor, ist aber nicht außergewöhnlich", heißt es in dem Schreiben. Zumeist handelt es sich dabei um Kleinstteile, wie z.B. Schrauben. Die Verteidigungsexpertin der Linksfraktion, Sevim Dagdelen, forderte, die Flüge der Bundeswehr zu reduzieren, um die Gefahr für die Bevölkerung zu vermindern. Die Bundesregierung rüste die Bundeswehr auf. Die damit "verbundene Steigerung der Aktivitäten der Bundeswehr führt nicht nur zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch und klimaschädlichen Emissionen, sondern auch zu höheren Risiken zum Beispiel durch mehr Flüge von Kampfjets über dem Bundesgebiet", sagte Dagdelen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Auch Abrüstungsschritte seien dringend nötig.

Foto: über dts Nachrichtenagentur