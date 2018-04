Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Stetten a.k.M unter neuer Leitung (FOTO)

Stetten am kalten Markt (ots) -Am Donnerstag, den 12. April 2018, wurde Regierungsrat AndreasLenz als neuer Leiter des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums (BwDLZ)in Stetten a.k.M., mit einem Festakt offiziell in sein Amteingeführt.Die Präsidentin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutzund Dienstleistungen der Bundeswehr, Ulrike Hauröder-Strüning, hieltdie Festrede und übergab die Amtsgeschäfte. Zu den Gästen zähltenunter anderem der Bürgermeister von Stetten a.k.M, Maik Lehn, OberstCarsten Drümmer, Leiter des Ausbildungszentrum Pioniere -Ausbildungsstützpunkt Kampfmittelabwehr und Standortältester. Denmusikalischen Rahmen bildet das Collegium Musicale.Das BwDLZ Stetten a.k.M. ist mit rund 800 Mitarbeitern eineOrtsbehörde des Organisationsbereiches Infrastruktur, Umweltschutzund Dienstleistungen der Bundeswehr. Die Mitarbeiter betreuen undversorgen die militärischen und zivilen Dienststellen in ihremZuständigkeitsbereich und bieten vor Ort Service aus einer Hand. Zuihren vielfältigen Aufgaben zählen z.B. die Betreuung von Soldatenund der zivilen Mitarbeiter sowie die Verwaltung und derwirtschaftliche Betrieb der Liegenschaften.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum IUD0228 / 5504 - 4211piziud@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum IUD, übermittelt durch news aktuell