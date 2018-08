Das BundeswehrZentralkrankenhaus unter neuer Leitung

Koblenz (ots) -Im Rahmen eines feierlichen Appells übergibt der Stellvertreterdes Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und KommandeurGesundheitseinrichtungen, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, dieDienstgeschäfte des Kommandeurs und Ärztlichen Direktors desBundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz am 5. September 2018 vonGeneralarzt Dr. Norbert Weller an Generalarzt Almut Nolte. DieZeremonie wird durch das Heeresmusikkorps KOBLENZ musikalischbegleitet.Hinweis für die MedienMedienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.Termin:5. September 2018, 14:00 bis ca. 15:15 UhrOrt:Appellplatz Falckenstein-Kaserne, Von-Kuhl-Str. 50, 56070 KoblenzProgramm:14:00 bis ca. 15:15 Uhr - Ansprachen und Übergabe derDienstgeschäfte mit musikalischer Begleitung durch dasHeeresmusikkorps KOBLENZ.Akkreditierung:Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mitbeiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax, E-Mail odertelefonisch bis zum 03.09.2018 um 12:00 Uhr, anzumelden.Wir bitten umIhr Eintreffen an der Wache der Falckenstein-Kaserne bis 13:45Uhr.EinZugang ist nur mit vorheriger Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrHauptmann Hanna OlbrichFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13311Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst, übermittelt durch news aktuell