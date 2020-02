Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Durchsetzung des von der Deutschen Umwelthilfe erstrittenen Urteils für Saubere Luft in Reutlingen

Berlin (ots) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am 27. Februar2020 öffentlich über die Frage, ob das Land Baden-Württemberg den für Reutlingengeltenden Luftreinhalteplan so abändern muss, dass der Grenzwert fürStickstoffdioxid (NO2) schnellstmöglich eingehalten wird. Dazu war das Land vomVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim am 18. März 2019 verurteiltworden. Der Verwaltungsgerichtshof hatte in seinem Urteil klargestellt, dass dievom Land und der Stadt Reutlingen vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen, umden NO2-Grenzwert ohne Berücksichtigung von Fahrverboten schnellstmöglicheinzuhalten.Im März 2018 reichte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klage gegen das LandBaden-Württemberg ein, da der NO2-Grenzwert überschritten wurde. An derMessstation Lederstraße-Ost wurden für das Jahr 2019 noch 46 Mug NO2/m³gemessen. Der NO2-Wert ist im Vergleich zu 2018 und 2017 zwar gesunken, dennochliegt er noch deutlich oberhalb des erlaubten Grenzwerts von 40 Mug/m³. OhneVerkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge wird aus Sicht der DUH derJahresmittelwert im Jahr 2020 nicht überall im Stadtgebiet eingehalten werden.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch und Rechtsanwalt Remo Klinger stehen amTag der Verhandlung vor Ort für Interviews zur Verfügung.Wir bitten um Interviewabsprachen vor der Verhandlung über die Pressestelle.Termine nach der Verhandlung am besten vor Ort direkt mit Marlen Bachmann,Pressereferentin der DUH, abstimmen.Für die Verkündung des Urteils sind Ton-, Fernseh- und Filmaufnahmen zugelassen.Hierfür ist eine Akkreditierung beim Bundesverwaltungsgericht erforderlich. DasGericht beabsichtigt, noch am 27. Februar 2020 die Entscheidung zu verkünden.Datum:Donnerstag, 27. Februar 2020, 9:30 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort:Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 LeipzigTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 01712435458Kontakt vor Ort:Marlen Bachmann, Pressereferentin 0151 50606304Pressekontakt:DUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4529139OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell