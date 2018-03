Bundesverwaltungsgericht macht den Weg frei für Vorgehen gegen illegale Glücksspielanbieter / Gericht entzieht Kritik an deutscher Glücksspielregulierung den Boden

Hamburg (ots) - Das Bundesverwaltungsgericht hat ausländischeAnbieter von Internet-Glücksspielen in die Schranken gewiesen. Die indieser Woche veröffentlichte Begründung des Urteils vom 26. Oktober2017 bestätigt die deutsche Glücksspielregulierung. Das obersteGericht unterstreicht darin die Vereinbarkeit der in Deutschlandgeltenden Verbote für Online-Casino- und Online-Pokerspiele mitVerfassungs- und EU-Recht.Die Federführer des Deutschen Lotto- und Totoblocks, TorstenMeinberg und Michael Heinrich begrüßen das Urteil: "Damit gibt dasBundesverwaltungsgericht den für Glücksspiele zuständigenLandesbehörden die nötige Rechtssicherheit, um gegen ausländischeAnbieter ohne deutsche Glücksspiellizenz vorzugehen. Der Vollzug wirddadurch weiter gestärkt."Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte bereits im vergangenenJahr festgestellt, dass die neu in den Glücksspielstaatsvertrag(GlüStV) aufgenommenen Regelungen zu den Spielhallen verfassungs- undeuroparechtskonform sind und der Gesetzgeber insoweit ein kohärentesGesetz geschaffen hat. Nun bestätigt das Bundesverwaltungsgericht dieBundesländer in ihrer Auffassung, besonders gefährliche Glücksspiele,wie Casino- und Pokerspiele, im Internet generell verbieten zu dürfen(siehe BVerwG 8 C 18.16 und 8 C 14.16).Das höchste deutsche Verwaltungsgericht anerkennt und betont inseiner Entscheidung, dass das Glücksspielrecht primär demVerbraucher- und Jugendschutz und nicht den Profitinteressen einigerUnternehmen dient. Diese Grundsätze gelten auch für private Anbieterwie Soziallotterien, gewerbliche Spielevermittler, Gewinnspielgeräte,Sportwetten etc.Mit Blick auf die politische Diskussion um die deutscheGlücksspiel-Regulierung betont der Verwaltungsjurist TorstenMeinberg: "Das Urteil bietet keinen Anlass für Forderungen, dasGlücksspielrecht umfassend zu ändern. Die Politik wird sich mit denvom obersten Verwaltungsgericht aufgestellten Kriterienauseinandersetzten müssen. Für Klientelpolitik zu Gunsteninternationaler Glücksspielkonzerne gibt es nach dieser Entscheidungkeine Grundlage mehr. Wer es dennoch will, gefährdet willentlich denJugend-, Spieler- und Verbraucherschutz."Nach Überzeugung der DLTB-Federführer Meinberg und Heinrich habendie Bundesländer mit dem GlüStV von 2012 eine alle Interessenangemessen berücksichtigende Regelung geschaffen, die den Maßstäbendes Europa- und des Verfassungsrechts genügen. Wichtig sei es jetztdiese Regelungen durchzusetzen und den Vollzug zu stärken. RechtlicheHürden stehen dem nach der Entscheidung des BVerwG nicht mehrentgegen.Nachfolgend der Link zum Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom26.10.2017 - BVerwG 8 C 18.16 und 8 C 14.16https://www.bverwg.de/de/261017U8C18.16.0Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Pressekontakt:Madeleine Göhring, Pressesprecherin für den Deutscher Lotto- undTotoblock (DLTB), E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de,Telefon: +49 (0)40 632 05 241Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell