Köln/Brüssel (ots) -Die Europäische Verteidigungsunion rückt einen Schritt näher. Heuteplanen Deutschland und 22 andere EU-Staaten, ein entsprechendesDokument zu unterschreiben. Dem ARD-Europastudio hat diegeschäftsführende Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyenvorab ein Interview gegeben.Für die amtierende Bundesverteidigungsministerin ist die gemeinsameeuropäische Verteidigungsunion ein historischer Schritt:Von der Leyen wörtlich: "Das ist heute ein historischer Schritt. Denndie gemeinsame europäische Verteidigung war mal ein Gründungsgedankeder Europäischen Gemeinschaft, dann hat er 60 Jahre langbrachgelegen. Vor eineinhalb Jahren haben wir einedeutsch-französische Initiative auf den Weg gebracht, um diesegemeinsame europäische Verteidigung wiederzubeleben. Heute legen wirden Grundstein für eine Europäische Verteidigungs- undSicherheitsunion."Für Ursula von der Leyen ist dies der entscheidende Schritt zu einerArmee der Europäer:Von der Leyen wörtlich: "Für uns ist in Deutschland vor allem dieZusammenarbeit wichtig, also dass wir eine Truppe aufstellen, die'Armee der Europäer', die, wenn es eine Krise gibt, wenn Europagefragt ist, dann auch schnell einsatzfähig ist. Wenn wir in Zukunfteine gemeinsame Truppe haben, wenn wir ein verlegbares Krankenhaushaben, wenn wir die Transportmöglichkeiten haben, um schnell zureagieren, dann sind wir auch in der Lage, die Verantwortung zuübernehmen, die Europa gerne in seiner Nachbarschaft auch tragenmöchte."Die Unterzeichner des Dokuments zur Verteidigungsunion verpflichtensich auch, ihre Verteidigungsausgaben regelmäßig zu erhöhen. FürUrsula von der Leyen kann das Projekt mittelfristig dennoch Kostensparen.Von der Leyen wörtlich: "Wenn jedes Land alleine sein kleines Dingmacht, dann wird es ineffizient und teuer und schwerzusammenzuarbeiten. Wenn wir uns zusammentun als Europäer, ja dannmüssen wir am Anfang in das Gemeinsame investieren, zum Beispiel eingemeinsames Flugzeug, zum Beispiel die gemeinsame Truppe. Aber aufdie Dauer kommt über die große Zahl die Effizienz und Kostenersparnisund insofern ist es viel viel besser als Europäer gemeinsamaufzutreten."Das Interview führten Bettina Scharkus, ARD/WDR-Korrespondentin, undKai Küstner, WDR/NDR-Hörfunk. Das komplette Interview wird Tagesschau24 zu sehen sein. Auszüge daraus gibt es unter anderem in der"Tagesschau" und im ARD-"Mittagsmagazin", außerdem bei WDR5 und NDRinfo.