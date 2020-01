Bundesverkehrsminister Scheuer und Dr. Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn, unterzeichnen LuFV III

Berlin (ots) - "Die BAUINDUSTRIE begrüßt ausdrücklich die neue Leistungs- undFinanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn. Sie ist eingroßer Schritt hin zur Verstetigung der Investitionsmittel sowohl für einenachhaltige Erhaltung und den Ausbau der Schieneninfrastruktur als auch für einegesicherte Investitionsperspektive für unsere Gleisbauunternehmen. DerInvestitionshochlauf auf der Schiene ist damit gesichert." Mit diesen Wortenkommentierte heute in Berlin der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes derDeutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, die feierliche Unterzeichnung derLeistungs- und Finanzierungsvereinbarung III (kurz: LuFV III) durchBundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, denVorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Dr. Richard Lutz, sowieDB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Die LuFV III umfasse ein Volumen von 86Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre zur Modernisierung derSchieneninfrastruktur in Deutschland. "Die LuFV zeigt, dassBundesverkehrsminister Scheuer Wort hält und den Investitionshochlauf auf derSchiene kontinuierlich fortsetzt", so Babiel weiter."Die BAUINDUSTRIE steht nun als starker Partner bereit, die Mittel auch zuverbauen. Hierfür ist die weiterhin enge und gute Zusammenarbeit mit derDeutschen Bahn unerlässlich", betonte Babiel. Die BAUINDUSTRIE sehe in diesemZusammenhang mehrere Anknüpfungspunkte. Zum einen seien die Unternehmen bereit,ihre Personalkapazitäten auszubauen. Aufgrund des zunehmendenFachkräfteengpasses müsse hierfür jedoch die Attraktivität des Gleisbauberufswieder gesteigert werden. Babiel: "Gemeinsam mit der Bahn werden wir eine Lösungfinden, wie wir kapazitätsschonendes Bauen durch möglichst geringeBeeinträchtigungen im fließenden Ver-kehr realisieren können, ohne dass unserPersonal vornehmlich an Wochenenden, Feiertagen oder nachts im Gleis steht." Zumanderen müsse neben einer transparenten Vorhabenplanung auch die Produktivitätdurch mehr Standardisierung, den Einsatz digitaler Technologien und innovativerBauverfahren erhöht werden. Neben einer Weiterentwicklung und Optimierung derkonventionellen Verfahren gehöre auch die Nutzung neuer Beschaffungsformen dazu,etwa im Zusammenhang partnerschaftlicher Projektzusammenarbeit. "Wir freuen uns,dass sowohl bei der Bahn als auch im Bundesverkehrsministerium Offenheit fürsolche Partnerschaftsmodelle besteht. Nun gilt es gemeinsam mit allenBeteiligten eine marktfähige Lösung zu entwickeln", so Babiel abschließend.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/24058/4491666OTS: Hauptverband der Deutschen BauindustrieOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell