Bundesverkehrsminister Scheuer begrüßt baldigen Gigabit-Start im Kabelnetz (FOTO)

Berlin (ots) -- Start in Bayern: Ausbau der Gigabit Netze im Kabel fürDeutschland beginnt noch im September- Planung bis Jahresende: 1 Gigabit. Für 12 Million Menschen. In100 Tagen- Gigabit Ausbau 2019: 16 Millionen Menschen zur Jahresmitte, 22Millionen zum Jahresende- Andreas Scheuer: "Vodafones Gigabitausbau trägt maßgeblich zumGigabit-Ziel 2025 der Bundesregierung bei"Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter hat heute in Berlindie Pläne für den Ausbau des Kabelnetzes konkretisiert. Dazuüberreichte er Bundesminister Andreas Scheuer (rechts im Bild) denersten Gigabit Kabel Router von Vodafone.Ametsreiter dazu: "Noch in diesem Monat bringen wir in Bayern dieersten Gigabit Städte ans Netz. Bis zum Jahresende werdendeutschlandweit mehr als zwölf Millionen Menschen über das Kabel mitGigabitgeschwindigkeit surfen können." Bereits jetzt hat Vodafone einDrittel aller Haushalte auf Digital umgeschaltet und sie so'Gigabit-ready' gemacht.2019 wird der Ausbau dann konsequent weitergehen. Bis Mitte 2019werden 16 Millionen Menschen und bis zum Jahresende 2019 sogar schon22 Millionen Menschen vom Gigabit über das Kabelglasfasernetzprofitieren. Bis 2020 will Vodafone rund ein Drittel aller Deutschenmit Gigabitgeschwindigkeiten auf seinem Kabelnetz versorgen. Solltendie Kartellbehörden der geplanten Übernahme von Unity Mediazustimmen, will Vodafone in den vereinten Netzen bis 2022Gigabitgeschwindigkeiten für 50 Millionen Menschen anbieten - unddamit für fast zwei Drittel aller Deutschen.Minister Scheuer: "Im Koalitionsvertrag haben wir uns ein klaresZiel gesetzt: flächendeckende Gigabitgeschwindigkeit für Deutschlandbis 2025. Mit seinem Gigabitausbau im Kabelnetz trägt Vodafonemaßgeblich zu den Gigabit-Zielen der Bunderegierung bei. Ich freuemich, dass der Ausbau jetzt beginnt. Und meine Heimat Bayern einmalmehr Vorreiter beim Thema Digitalisierung sein kann."Pressekontakt:Vodafone MedienAlexander LeinhosLeiter Externe Kommunikation+49 211 533 5500medien@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell