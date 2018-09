Bundesverfassungsgericht erklärt Zensus 2011 für verfassungskonform

Wiesbaden (ots) - In seiner Urteilsverkündung am 19. September2018 hat das Bundesverfassungsgericht das Zensusgesetz 2011 sowie diedazugehörige Stichprobenverordnung für verfassungskonform erklärt.Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, sagte dazu:"Das Statistische Bundesamt begrüßt die Feststellung derVerfassungsmäßigkeit. Die Statistischen Ämter des Bundes und derLänder werden das Urteil nun gründlich analysieren und dieVorbereitungen für den Zensus 2021 weiter fortführen."Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sind für dieDurchführung des Zensusgesetzes zuständig. Sie beraten denGesetzgeber beim Gesetzgebungsprozess auf Basis ihrer Erfahrungen unddes aktuellen Standes der Wissenschaft. Die beim Zensus 2011ermittelte amtliche Einwohnerzahl Deutschlands ist von großerBedeutung für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Sie istbeispielsweise Grundlage für die laufenden Bevölkerungsstatistiken,den Länder- und den kommunalen Finanzausgleich oder die Einteilungder Wahlkreise für die Bundestags- und Landtagswahlen.Weitere Informationen und Ergebnisse des Zensus 2011 finden Sieauf www.zensus2011.de. Informationen zum Stand der Vorbereitung zumZensus 2021 bietet die Website www.zensus2021.de.Das komplette Urteil finden Sie auf der Homepage desBundesverfassungsgerichts.Weitere Auskünfte:Pressestelle, Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell