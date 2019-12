Bundesverdienstorden für WDR-Moderator Ralph Caspers / Bundespräsident zeichnet auch die Maus aus

Köln (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete am Mittwoch(4.12.2019) WDR-Moderator Ralph Caspers ("Die Sendung mit der Maus" u.a.) mitdem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Unter dem Motto"Engagement bildet" würdigte der Bundespräsident zum Tag des Ehrenamts denEinsatz von insgesamt 13 Frauen und 11 Männern in unterschiedlichen Bereichender Bildung. Bevor im Berliner Schloss Bellevue die Ordensverleihung stattfand,nahm der Bundespräsident eine weitere besondere Ehrung vor: Er überreichte derMaus aus der "Sendung mit der Maus" einen eigenen Verdienstorden - "weil sieseit so vielen Jahren die Fragen von Kindern und Jugendlichen beantwortet", soSteinmeier."Ich freue mich sehr über den Verdienstorden. Das ist eine unglaubliche Ehre",sagte Ralph Caspers in Berlin. Caspers ist Kindern und Erwachsenen bekannt ausden Sachgeschichten der "Sendung mit der Maus", dem schrägen Magazin "Wissenmacht Ah!", aus der Familienshow "Frag doch mal die Maus" und dem Wissensmagazin"Quarks" (alle WDR). Alle Sendungen waren im November 2019 auch Teil derARD-Themenwoche "Zukunft Bildung", die unter Federführung des WDR stattfand.So begründete der Bundespräsident die Auszeichnung für Ralph Caspers: "AlsModerator der ,Sendung mit der Maus', von ,Wissen macht Ah!' oder ,Quarks'erklärt er Jung und Alt die Welt - von kuriosen Alltagsfragen über Kultur undPolitik bis zu komplizierten naturwissenschaftlichen und technischenZusammenhängen. Mit seinen Sendungen macht er Kinder und Jugendliche nicht nurschlau, sondern vor allem neugierig auf unsere Welt und zeigt ganz nebenbei,dass Wissen und Lernen auch Spaß machen kann."Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4458652OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell