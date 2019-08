Berlin (ots) - Der neu gegründete Bundesverband Zukunft Fahrrad(BVZF) begrüßt den Vorschlag der Bundesregierung, Dienstfahrräder und-E-Bikes bis Ende 2030 steuerlich zu fördern. Diese Regelungentspricht der Grundforderung des Verbandes, Fahrräder und E-Bikesals umweltfreundliche Verkehrsmittel voranzubringen. "Diensträdermotivieren zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad. Das ist eine sofortigeEntlastung des Klimas", kommentiert Jens Rocksien,Bundesgeschäftsführer des BVZF.Der BVZF kritisiert jedoch, dass die BundesregierungLastenfahrräder bislang nicht in die geplante Sonderabschreibung fürelektrische Nutzfahrzeuge aufgenommen hat. Und dies, obwohlPaketdienstleister, Handwerker und Logistikunternehmen immer stärkerauf den Einsatz von Lastenfahrrädern setzen. BundesverkehrsministerAndreas Scheuer und sein Ministerium bestätigen, dass 20 Prozent desstädtischen Lieferverkehrs auf Lastenräder verlagert werden können.Andere Studien sehen ein noch größeres Verlagerungspotenzial."Lastenräder bieten eine Riesenchance, um den innerstädtischenLieferverkehr effizienter zu gestalten und den Klimaschutzvoranzubringen. Bisher werden trotz solidem Wachstum noch viel zuwenige Lastenräder verkauft. Im vergangenen Jahr waren es nur knapp40.000 Stück", erklärt Jens Rocksien, Geschäftsführer desBundesverbandes. "Elektromobilität ist mehr als das E-Auto. Dahermuss sich die Politik von der Auto-fokussierten Sichtweiseverabschieden. Die Sonderabschreibung für E-Nutzfahrzeuge mussselbstverständlich auch für Lastenräder gelten. Will die RegierungIndustriepolitik zugunsten unseres Klimas machen, darf sie dieWachstumssparte Lastenräder nicht außen vor lassen", fordertRocksien. Denn die Lastenradbranche ist geprägt von innovativenmittelständischen Unternehmen mit zahlreichen deutschen Herstellernund einer hohen Wertschöpfung vor Ort.Über den Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF)Der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF) ist ein Zusammenschlussdynamischer und innovativer Unternehmen aller Bereiche derFahrradwirtschaft: Dienstleister, Hersteller, Start-ups derDigitalisierung und Zulieferer. Der Schwerpunkt liegt im Bereich derDienstleistungen. Als neue und etablierte Unternehmen in einem starkwachsenden und sich stetig verändernden Markt haben alle eingemeinsames Ziel: die nachhaltige Mobilitätswende. Mehr Informationenunter www.bvzf.org.Pressekontakt:Jens Rocksien | presse@bvzf.orgOriginal-Content von: Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V. i.Gr., übermittelt durch news aktuell