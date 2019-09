Bundesverband der Zigarrenindustrie (BdZ) bleibt eigenständig / Neugründung des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse ohne Beteiligung der Zigarrenindustrie

Bonn (ots) - Heute wurde in Berlin der Bundesverband derTabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse durch den DeutschenZigarettenverband DZV gegründet. Dies ist vor dem Hintergrund zusehen, dass aktuell eine Neujustierung der Tabakregulierung aufgrundneuer Marktentwicklungen, insbesondere technischer Innovationen,debattiert wird. Nach der klassischen Zigarette stehen dieThemenkomplexe E-Zigaretten und Tabakerhitzer im öffentlichen undpolitischen Fokus. Ein Teil der wesentlichen Hersteller aus demBereich werden sich in Zukunft im Zusammenschluss mit dem bisherigenZigarettenverband um diese Konsumprodukte - Zigarette und neuartigeTabakprodukte - kümmern.Der Bundesverband der Zigarrenindustrie (BdZ), der die Interessender mittelständisch strukturierten Hersteller, Importeure undVertreiber von Zigarren und Zigarillos vertritt, betont, dass auch inZukunft der Zigarrenverband der einzige Ansprechpartner für alleThemen rund um das Genussgut Zigarre / Zigarillo sein wird. DerZigarrenverband (BdZ) ist einer der ältesten und traditionsreichstenVerbände Deutschlands und ist seit vielen Jahrzehnten verlässlicherund kompetenter Ansprechpartner für Politik und Ministerien. BodoMehrlein, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie,stellt klar, dass man sich ganz bewusst gegen eine Mitgliedschaft indem neuen Verband entschieden hat, um so deutlich zu machen, dass essich bei Zigarren und Zigarillos um ein vollständig anderes Produkthandelt als die von internationalen, börsennotierten Großkonzernenhergestellte Industriezigarette. Aus diesem Grunde hat sich der BdZimmer für Sonderregelungen für das Kulturgut Zigarre / Zigarillos unddie mittelständischen Unternehmen der Zigarrenindustrie eingesetzt,was auch zu gewissen Ausnahmen in der Gesetzgebung wie z.B. bei denWarnhinweisen geführt hat.In diesem Zusammenhang macht Herr Peter Wörmann. Vorsitzender desBdZ und selber Zigarrenhersteller in Bünde, auch noch einmaldeutlich:" Zigarren und Zigarillos sind Genussartikel und werdenhauptsächlich von Männern gehobenen Alters und meist nur gelegentlichgeraucht - ein Jugendschutzproblem liegt bei diesen Produkten alsonicht vor. Aus diesem Grunde sollte das Kulturgut Zigarre auch vonweiteren strengeren Regulierungsmaßnahmen ausgenommen werden."Pressekontakt:Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständischstrukturierten Hersteller, Vertreiber und Importeure von Zigarren undZigarillos.Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.deKontakt:Bodo Mehrlein (GF)Gotenstr. 27, 53175 BonnTelefon: +49 228 364026E-Mail: mehrlein@zigarren-verband.deOriginal-Content von: Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell