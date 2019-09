Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse gegründet / Michael Kaib (Reemtsma) und Hans-Josef Fischer (Heintz van Landewyck) führen starken Branchenverband als Doppelspitze (FOTO)

Berlin (ots) -In Berlin hat sich heute der Bundesverband der Tabakwirtschaft undneuartiger Erzeugnisse (BVTE) gegründet. Den Vorsitz übernehmenMichael Kaib (General Manager D-A-CH & Nordics und VorstandssprecherReemtsma) und Hans-Josef Fischer (Geschäftsführer Heintz vanLandewyck) als Doppelspitze. Zum Stellvertretenden Vorsitzenden desneuen Bundesverbandes wurde Henry Schütz (Prokurist Riccardo Retail)gewählt. Der mitglieder- und umsatzstarke Bundesverband tritt künftigfür die Interessen der gesamten Wertschöpfungskette der Branche fürdas Rauchen, Dampfen sowie oralen Tabak- und Nikotingenuss ein.Die Gründung der neuen Interessenvertretung auf nationaler Ebeneist ein großer Erfolg. Die beiden Co-Vorsitzenden repräsentierenMittelstand und Industrie vereint an der Verbandsspitze. DerBundesverband bündelt unter seinem Dach verschiedene Interessen,Unternehmensgrößen und Produktgruppen. Den Initiatoren ist esgelungen, Hersteller klassischer Tabakerzeugnisse mit Herstellernneuartiger Erzeugnisse und weiteren Partnern aus derWertschöpfungskette zusammenzubringen.Unter dem Leitmotiv "Einheit in Vielfalt" wird der BVTE künftigdie starke geeinte Stimme für die gesamte Branche sein und dieInteressen aller Mitglieder integrierend undproduktgruppenübergreifend vertreten. Hans-Josef Fischer zeigt sichzufrieden: "Im Verlauf des sehr sachorientierten Diskussionsprozesseshat sich klar herausgestellt, dass gemeinsame Interessen undWertvorstellungen die Basis unserer gemeinsamen Zusammenarbeit sindund dass wir unsere Kräfte bündeln müssen.""Die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft, ob nun für Hersteller,Händler, Zulieferer oder Partner, ist oberstes Ziel des Verbandes,der sich für stabile Geschäftsmodelle für alle Mitglieder einsetzenwird", ergänzt Michael Kaib. "Wir gehen davon aus, dass auch inZukunft die Nachfrage nach klassischen Tabakprodukten ebenso bestehenwird wie nach potentiell risikoreduzierten, innovativen Produkten."Faktenbasiert werde man über Produkte und deren gesundheitlicheRisiken informieren. Der Bundesverband wird sich entschlossen füreine Regulierung auf wissenschaftlich-evidenzbasierter Grundlageeinsetzen, vor allem auf nationaler Ebene, aber auch in Brüssel.Ein weiterer wichtiger Punkt der künftigen Verbandsarbeit ist einstarkes Engagement für den Kinder- und Jugendschutz. Die Einhaltungdes strikten Abgabeverbots von Tabakerzeugnissen und E-Zigaretten anunter 18-Jährige wird durch den BVTE mit Kampagnen,Online-Schulungstools und Sensibilisierungsaktionen im Einzelhandelforciert werden.Es ist erklärtes Ziel des BVTE, die Souveränität der Verbraucherzu stärken. Die Wahlfreiheit des Konsumenten muss gewährleistetbleiben.Der BVTE wird mit einem erfahrenen Kernteam in Berlin starten. ZumHauptgeschäftsführer wurde Jan Mücke berufen. Der frühereParlamentarische Staatssekretär ist seit Juli 2014 Geschäftsführerdes Deutschen Zigarettenverbandes (DZV). Er lädt weitere Mitgliederherzlich ein: "Wenn sich einzelne Verbände oder Unternehmenanschließen wollen, sind sie herzlich willkommen." Dem BVTE könnenUnternehmen und Verbände - unabhängig von der Unternehmensgröße -gleichberechtigt beitreten. Unter dem Dach des BVTE wird künftigneben dem Bundesverband Deutscher Tabakpflanzer BDT und dem Verbandder Zigarettenpapier verarbeitenden Industrie VZI auch der DeutscheZigarettenverband angesiedelt sein.Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerUnter den Linden 4210117 BerlinTel. +49 30 814 59 36-52Fax +49 30 814 59 36-51presse@bvte.dewww.bvte.deOriginal-Content von: Deutscher Zigarettenverband e.V., übermittelt durch news aktuell