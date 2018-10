Bundesverband Filmschnitt Editor e.V. vereinbart Gemeinsame Vergütungsregeln mit ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Unterföhring (ots) -Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen: Der BundesverbandFilmschnitt Editor e.V, (BFS) hat sich mit der ProSiebenSat.1 TVDeutschland GmbH auf Gemeinsame Vergütungsregeln (GVR) gemäß § 36Urheberrechtsgesetz verständigt. Damit haben der Berufsverband der inDeutschland tätigen Filmeditoren und die Sendergruppe einekollektivvertragliche Regelung nach dem Urhebervertragsrecht erzielt.Sie gilt für alle Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, diesich damit - nach den Vereinbarungen mit dem VDD, dem BFFS, BVR undBVK - erneut nachhaltig zu ihrer Branchenverantwortung bekennt.Mit der neuen Vereinbarung erhalten nun auch Filmeditoren von einemprivaten Sender ab einer bestimmten Zuschauerreichweite eineErfolgsbeteiligung - dazu zählen u.a. auch Internetklicks undDVDs/BluRays. Eine Beteiligung an Vertriebserlösen wurde ebenfallsvereinbart. Die Regelungen entfalten ausdrücklich auch Wirkung fürdie Vergangenheit.Zitat Silke Spahr, Geschäftsführerin des BFS: "DieEntscheidungsträger in der Medienbranche entwickeln ein neuesBewusstsein für den großen individuellen und unabhängigen Einflussder FilmeditorInnen auf ihre Produktionen. Deshalb freut es uns sehr,nach diesen äußerst konstruktiven und fairen VerhandlungenAnerkennung und Wertschätzung auch auf Seiten der Sender zu erfahren.Für den BFS ist diese Vergütungsvereinbarung ein weiterer großerSchritt."Zitat Stefan Thul, EVP Production Management & stv. kaufmännischerGeschäftsführer der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH: "Für unsereSendergruppe ist der erfolgreiche Abschluss unserer Verhandlungen mitdem BFS ein weiteres wichtiges Zeichen, wie ernst und nachhaltig wirunsere Verantwortung innerhalb der Branche wahrnehmen. Wir danken demBFS für die guten und konstruktiven Gespräche."Die Vergütungsregeln gelten für alle in Deutschland tätigenFilmeditorInnen, die sich ab sofort an den BFS für weitere Detailswenden können.Bilder von Silke Spahr und Stefan Thul gerne auf Anfrage!Kontakt:Bundesverband Filmschnitt Editor e.V.Silke SpahrGeschäftsführerinTel: *49 [30] 2362-4771spahr@bfs-filmeditor.dewww.bfs-filmeditor.deProSiebenSat.1 TV DeutschlandSusanne LangKommunikation/PRTel: +49 [89] 9507-1183susanne.lang@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell