Bundesverband Deutscher Stiftungen lädt in die Fuggerei (FOTO)

Augsburg (ots) -Augsburg war der Auftakt für das neue Format "Bundesverband vorOrt"Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat heutzutage seinen Sitzzwar in Berlin, seine Wurzeln liegen aber in Augsburg: Daher fandheute der Auftakt zu "Bundesverband vor Ort", einem neuen Dialog- undNetzwerkformat des Bundesverbandes in der Leonhardskapelle derFuggerei statt. Um künftig Vernetzung und Kompetenzvermittlung fürStiftungen im süddeutschen Raum zu fördern, setzt der Verbandverstärkt auf regionale Veranstaltungen. Gastgeber derAuftaktveranstaltung waren die Fuggerschen Stiftungen.Als der Bundesverband der Deutschen Stiftungen 1948 gegründetwurde, gehörten die Fuggerschen Stiftungen mit dem damaligenSenioratsvorsitzenden Fürst Fugger von Glött zu den Initiatoren. Nachdem Krieg galt es, mit dem in Bayern gegründeten Gremium die Belangeder westdeutschen Stiftungen gegenüber der amerikanischenBesatzungsmacht zu formulieren und zu sichern. Das Aufgabenfeld desVerbandes hat sich seither erheblich erweitert. Der Verband mit Sitzin Berlin ist mittlerweile zentrale Anlaufstelle rund um alleStiftungsthemen - nicht nur für seine mehr als 4.100 Mitglieder.Neben den thematischen Arbeitskreisen und regionalenStiftungstagen, baut der Bundesverband mit dem Format "Bundesverbandvor Ort" seine regionale Kompetenz aus und bietet Mitgliedern undInteressierten eine weitere Plattform für den Austausch. "Es geht unsum Nähe. Unser Auftrag lautet "Von Stiftungen für Stiftungen", daherwollen wir noch direkter und persönlicher ins Gespräch kommen", soPia Elisabeth Liehr, Mitglied der Geschäftsleitung desBundesverbandes: "wir bieten deshalb bei den Veranstaltungen eineMischung aus fachlichen Informationen, Austausch sowie persönlicherBeratung an." Als erste Station für das neue Format wurde Bayernausgewählt, da in Süddeutschland mehr Angebote für Stiftungengeschaffen werden sollen. Mit seiner großen Zahl von über 600Stiftungen machte der Bezirk Schwaben mit Augsburg den Auftakt. "DieFuggerei zählt zu den ältesten deutschen Stiftungen. Deshalb habenwir uns als Gründungsmitglied natürlich gerne beteiligt, einen Impulsan die vielen Stiftungen in der Region zu setzen. Durch Kooperationenkönnen wir viel bewirken", so Wolf-Dietrich Graf von Hundt,Administrator der Fuggerschen Stiftungen und Rechenprüfer imBundesverband Deutscher Stiftungen. Beim ersten Treffen gab es nebenFachvorträgen zur Reform des Stiftungsrechts auch Möglichkeiten desAustauschs und die Gelegenheit zur persönlichen Beratung durch denVerband. Natürlich durfte auch eine Führung durch die Fuggerei nichtfehlen.Pressekontakt:Astrid Gabler, Leitung Kommunikation, Fürstlich und GräflichFuggersche Stiftungen, Mobil: 0170/285 1048Original-Content von: F?rstlich und Gr?flich Fuggersche Stiftungs-Administration, übermittelt durch news aktuell