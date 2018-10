Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Das Bundesumweltministerium plädiert für höhereDiesel- und Benzinsteuern.Bei der Besteuerung von Energien müsse nachjustiert werden, sagteStaatssekretär Jochen Flasbarth am Montag im ARD-Mittagsmagazin. "Eskann doch nicht sein, dass wir den Strom, der immer erneuerbarerwird, höher besteuern, während wir die Energieträger Heizöl und Spritrelativ niedrig besteuern."Es gebe deswegen beispielsweise zu wenig Anreize, beim Antrieb vonBussen von Diesel auf E-Motoren umzusteigen. Der Ausstieg aus denfossilen Energien müsse "schneller kommen, als wir das bisher gedachthaben, als das mancher wahrhaben wollte", sagte Flasbarth. "DiePolitik hinkt in den Entscheidungsprozessen hinterher, weil dieVeränderungen in vielen Regionen auch nicht leicht sind."