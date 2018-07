Bundesumweltministerium und VCI beim Human-Biomonitoring auf der Zielgeraden / Gemeinsames Projekt schreitet voran

Frankfurt/Main (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung desBundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheitund des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI)Das Bundesumweltministerium (BMU) und der Verband der ChemischenIndustrie (VCI) arbeiten konsequent an der Realisierung ihresgemeinsamen Human-Biomonitoring-Projekts. Es läuft seit 2010 und sollneue Methoden hervorbringen, mit denen mehr Chemikalien als bisher immenschlichen Organismus gemessen werden können. Bis 2020 soll für 50relevante Stoffe mit der Entwicklung von neuen Nachweismethodenbegonnen werden. Einschließlich der Stoffe aus diesem Jahr sind schon43 Stoffe für das Projekt ausgewählt worden. Für 17 dieser Stoffe istdie Entwicklung neuer Nachweismethoden bereits abgeschlossen. An 22weiteren Methoden wird derzeit gearbeitet. Für ein paar wenigeausgewählte Stoffe konnte die Methodenentwicklung aufgrund vonanalytischen Schwierigkeiten nicht erfolgreich abgeschlossen werden.2018 wird mit der Methodenentwicklung für die beidenKonservierungsmittel 2-Phenoxyethanol und Bronopol begonnen, dieunter anderem in Kosmetika, Reinigungsmitteln und Farben zum Einsatzkommen. Außerdem sollen Methoden für Homosalat, das in Kosmetika zumSchutz vor UV-Strahlen eingesetzt wird, und den Riechstoff Rosenoxid,der als Duftkomponente in Parfümölen, zum Beispiel für Wasch- undReinigungsmittel, zum Einsatz kommt, erarbeitet werden.Im Fokus der Kooperation von BMU und VCI stehen Stoffe, für die esbisher keine geeignete Messmethode gibt, denen die Bevölkerung aberpotenziell vermehrt ausgesetzt ist oder die eine besondereGesundheitsrelevanz haben können. Unterstützt wird das Projekt durcheinen hochrangig besetzten Expertenkreis aus Forschung, Industrie undeinschlägigen Fachbehörden. Auf Vorschlag der Expertinnen undExperten werden jedes Jahr bis zu 5 Stoffe ausgewählt, für dieerstmals eine Nachweismethode entwickelt werden soll.Für die Entwicklung der Nachweisverfahren hat der VCI dieVerantwortung übernommen. Für die Anwendung der Methoden ingeeigneten Untersuchungen liegt die Verantwortung beim BMU, das hiereng mit dem Umweltbundesamt zusammenarbeitet. GeeigneteUntersuchungen finden zum Beispiel im Rahmen der DeutschenUmweltstudien zur Gesundheit/GerES und in der Umweltprobenbank desBundes statt. Durch Publikation in geeigneten Fachjournalen werdendie Methoden weltweit verfügbar gemacht. Die Ergebnisse derUntersuchungen zur Anwendung der neuen Verfahren werden ebenfallsveröffentlicht.Die Entwicklung von Analysemethoden ist ein aufwändiger undkostenintensiver Prozess. Gleiches gilt für ihre Anwendung, weilbelastbare Studien und die Qualitätssicherung ihrer Ergebnisse teuerund zeitaufwendig sind. Gelingt es aber in den kommenden Jahren,durch die neuen Methoden das Instrumentarium des Human-Biomonitoringzu erweitern, sind damit erhebliche Erkenntnisgewinne verbunden, wiedie reale Belastung der Bevölkerung mit wichtigenIndustriechemikalien aussieht. Bisher muss allzu oft auf modellhafteAbschätzungen zurückgegriffen werden, mit denen gesundheitlicheRisiken leicht über- oder unterschätzt werden.Über den VCI:Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt diewirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschenChemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischerKonzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen derWirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehrals 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle, Telefon: 069 2556-1496, E-Mail: presse@vci.de;http://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell