Bundesumweltministerin Svenja Schulze ehrt Magnic Microlights mit dem Bundespreis Ecodesign / Die ersten berührungslosen Dynamolampen in Fahrrad-Bremsschuhen kommen per Crowdfunding auf die Straße (FOTO)

Borgholzhausen (ots) -Magnic Microlights, die ersten berührungslosen Dynamolampen inFahrrad-Bremsschuhen, sind Preisträger des Bundespreis Ecodesign 2018http://ots.de/XslfjU in der Kategorie "Konzept".Bundesumweltministerin Svenja Schulze überreichte Dirk Strothmann,Geschäftsführer der Firma Magnic Innovations www.magniclight.com ausBorgholzhausen, die begehrte Auszeichnung im Rahmen der feierlichenPreisverleihung am Montagabend im Bundesumweltministerium in Berlin.Die revolutionäre, weltweit patentierte Technik aus Ostwestfalenkommt mit dem Schwung einer erfolgreichen, noch bis Weihnachtenlaufenden Crowdfunding Kampagne auf der Plattform Kickstarterhttp://kck.st/2OsJd5Z auch in Deutschland auf die Straßen.Magnic Microlights sind Bremsschuhe mit einer integriertenDynamo-Fahrradbeleuchtung. Die berührungslosen, auf Wirbelstrombasisarbeitenden Felgendynamos funktionieren ohne Zusatzkomponenten undkönnen an Fahrradfelgen aus Aluminium montiert werden. Auf Batterien,störanfällige Kabel oder zusätzliche Halterungen kann so verzichtetwerden.Laudator Prof. Matthias Held von der Hochschule für GestaltungSchwäbisch Gmünd lobte:"Eine äußerst effiziente Lösung: Unter Einsatz von Neodym-Magnetenwird durch die sich drehende Felge reibungslos ein Wirbelstromerzeugt, der die Fahrradbeleuchtung speist. Ein Akku ist nichterforderlich. Durch die intelligente Befestigung unter Nutzung dervorhandenen Bremsklotz-Halterung kommt das Produkt mit sehr wenigenBauteilen aus."Magnic Microlights leisten durch Steigerung der Attraktivität undSicherheit des Radfahrens einen Beitrag zu einem ökologischenVerkehrskonzept. Die "Rundum-Fahrradbeleuchtung" wird zu einerselbstverständlichen und einfachen Fahrradkomponente, indem sie demRadfahrer eine Dauerlichtquelle inklusive Stand- und Bremslicht mitdem Komfort einer nicht spürbaren, "ewigen" Batterie bietet.Kernstück ist der kleinste berührungslose Fahrraddynamo der Welt,der zusammen mit Elektronik und Lichtanlage in den Bremsschuhen einerFelgenbremse untergebracht ist. Die Installation wird zumKinderspiel, da lediglich die bisherigen Bremsklötze gegen neueMicrolight-Bremsschuhe auszutauschen sind, und die Wartung sich aufden selten nötigen Wechsel abgenutzter Bremsgummis beschränkt. Diemitgelieferten Bremsgummis sind kompatibel mit Standard-Bremsgummisanderer Hersteller, die in jedem Fahrradladen erhältlich sind. FürRäder mit Scheibenbremse ist die Variante WEGA verfügbar, so dass dasneue Konzept für nahezu alle Fahrräder passend ist. NützlicheZusatzfeatures wie eine über Bremshebel steuerbareAbbiege-Blinkfunktion, Bluetooth- Geschwindigkeitsübermittlung, sowieeine Smartphone-gesteuerte Navigationsanzeige sind Bestandteil derSmart-Version, die in der laufenden Crowdfunding Kampagne erst abeiner Finanzierung von 500.000 EUR angeboten wird und ansonsten alsAnschlussprojekt geplant ist.Der Kraftfahrzeugtechnik-Sonderausschuss Lichttechnik hat sich mitder neuen Technik befasst und bestätigte Mitte November, das bislangbestehende Unklarheiten mit einem neuen Gesetzesentwurf zurFahrradbeleuchtung ausgeräumt werden und damit der Weg für dieSTVZO-Zulassung in Deutschland im neuen Jahr frei ist.Im Rahmen der Kampagne "Magnic Microlights: BikeLights with Magicnon-contact Energy" http://kck.st/2OsJd5Z auf der weltgrößtenCrowdfunding Plattform Kickstarter sind noch bis zum 21. DezemberVorbestellungen möglich.Das Projekt hat das zur Realisierung benötigte Mindestziel von70.000EUR bereits letzte Woche überschritten, so dass aus demPreisträger der Kategorie "Konzept" schon ab Februar 2019 einfertiges Produkt werden soll.Die Erfahrung und Bestätigung für eine erfolgreiche Umsetzung hatdas junge deutsche Startup- Unternehmen Magnic Innovationswww.magniclight.com durch zwei vorangegangene erfolgreicheCrowdfunding- Projekte für die Vorgängerversionen Magnic Light undMagnic Light iC mit bislang über 16.000 verkauften Exemplaren undzahlreichen Auszeichnungen, wie dem ISPO- Award, dem Greentech Awardund dem von Radsport Legende Eddy Merckx überreichten Eurocycling XP-Innovationspreishttps://www.magniclight.com/de/home-de/auszeichnungen .