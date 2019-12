Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) wirbt für EU-Klimaschutzplan

Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat die Bedeutung vonKlimaschutz für alle EU-Staaten hervorgehoben. Im Inforadio vom rbb sagte sie amMittwoch - anlässlich der Vorstellung des EU-Klimaschutzplans - alleEU-Mitglieder müssten dazu ihren Beitrag leisten. Jeder müsse seinen CO2-Ausstoßreduzieren.Auf die Frage, wie sie deutschen Steuerzahlern erklären wolle, dass diese nunauch beispielsweise den Kohleausstieg in den Nachbarländern mitfinanzierenmüssten, sagte Schulze: "Es gibt nur ein Klima auf dieser Welt. Und wenn wir dasjetzt gemeinsam nicht schaffen, die Erhitzung der Erde zu stoppen, dann wird unsdas alle treffen." Die Deutschen hätten in den vergangenen Sommern diezunehmenden Extremwettertage bemerkt. "Wenn wir jetzt nicht investieren, wirddas in Zukunft sehr teuer werden."Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/AOzYQNPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4464770OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell