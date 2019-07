Bundesumweltministerin Schulze wirbt für CO2-Steuer

Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) willmit der Einführung einer CO2-Steuer eine klare Perspektive für dieKlimaziele der Bundesregierung geben.In Verbindung damit kündigte sie im ARD-Mittagsmagazin am Freitageine Klimaprämie an. Bürger mit geringerem und mittlerem Einkommensowie Pendler und Mieter sollten möglichst nicht belastet werden. Vorallem solle ein klimafreundliches Verhalten belohnt werden, sagteSchulze."Der Staat nimmt das Geld nicht ein, sondern gibt es wieder zurückan die Bürgerinnen und Bürger. Und damit werden diejenigen, die sichumweltfreundlich verhalten, entlastet." Im weiteren Gespräch sagtesie: "Und die, die es nicht tun, die müssen dafür zahlen."Außerdem betonte die SPD-Politikerin, dass sie die Menschen aufdem Land nicht belasten wolle. Sie erklärte, dass es keineVeränderung von heute auf morgen geben könne: "Es gibt eben noch garnicht überall die Möglichkeit, auf öffentlichen Personennahverkehrumzusteigen."Schulze sagte, dass ihre Vorschläge Perspektiven seien: "Wirbeschreiben, was in den nächsten zehn, 20 Jahren passiert, sodass esdann auch einen Anreiz gibt, andere Autos auf den Markt zu bringenoder einen Anreiz gibt, die Gebäude besser zu dämmen."Die Bundesumweltministerin machte im ARD-Mittagsmagazin deutlich,dass es dauere, bis man Veränderung wahrnehme: "Ein CO2-Preis wirdnicht dazu führen, dass wir unsere Klimaziele erreichen, jedenfallsnicht alleine." Die SPD-Politikerin betonte auch, wie wichtig dasHandeln der Bundesregierung sei: "Und zwar nicht nur für dieseRegierung, sondern alle Regierungen bis 2050."Schulze sprach auch die Trockenheit in Deutschland an und wiewichtig es sei, auf Klimaveränderungen zu reagieren: "Wir sind dieletzte Generation, die da handeln kann. Jetzt muss das alles auf denTisch."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell