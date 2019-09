Bundesumweltministerin: Deutsche Klimapolitik kann Vorbild sein

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich optimistisch über den Verlauf des UN-Klimagipfels in New York geäußert.



Deutschland könne Vorbild für andere Staaten sein, sagte Schulze am Dienstag im "ARD-Mittagsmagazin". "Ganz viele gucken nach Deutschland, wie wir das machen", sagte die SPD-Politikerin aus New York. "Und wenn wir zeigen können: das geht. Wir bleiben Industrieland, und wir steigen trotzdem aus Kohle und Atom aus, dann ist das beispielgebend für viele, viele andere und dann werden uns auch andere folgen."

Sie verwies auf das Klimapaket der großen Koalition und die künftig geplanten Kontrollmechanismen. Der CO2-Ausstoß in Deutschland sei in einigen Bereichen gesunken. "Wo wir nicht richtig auf der Spur sind, das ist im Verkehrsbereich. Die Autos sind zwar sparsamer geworden, dafür fahren wir in Deutschland aber dickere Autos, die mehr Sprit fressen dann", sagte Schulze. "Das geht nicht, und das werden wir reduzieren müssen."

Nach ihrer Einschätzung kann man in New York sehen, dass in vielen Staaten nun Schritte gegen die Erderwärmung unternommen werden. "Wir können den Klimawandel noch aufhalten", sagte sie. "Es reicht nicht, wenn Europa, wenn Deutschland handelt, sondern alle Staaten müssen jetzt handeln."/cn/DP/jha