Bundestagswahl: Weckruf für schlafenden Riesen?

Köln/Berlin (ots) - Annähernd 21 Millionen Heizungen versorgen dieDeutschen mit Wärme. Allerdings entsprachen im Jahr 2016 nur rund 37Prozent dieser Anlagen dem Stand der Technik. Das belegen dieneuesten Zahlen des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks(ZIV) und des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)."Der für die Erreichung der Klimaschutzziele dringend notwendigeAustausch der veralteten Heizungen verläuft nach wie vor imSchneckentempo. Nur über die Verdopplung der Austauschquote könnendie ambitionierten Ziele der Energiewende erreicht werden", soManfred Greis, Präsident des Bundesverbands der DeutschenHeizungsindustrie. Positiv bewertet der BDH in diesem Zusammenhangdie geplante Zusammenlegung der relevanten KfW-Programme mit denendes Marktanreizprogrammes (MAP) und die damit einhergehendeVereinfachung der Förderlandschaft sowie die auch weiterhinvorgesehene Förderung von Hybridsystemen. Der ab 2020 geplanteFörderstopp für hocheffiziente Brennwerttechnik kommt nach Auffassungdes BDH jedoch deutlich zu früh und setzt ein falsches politischesSignal. Vielmehr bedarf es steuerlicher Anreize für alleEffizienztechnologien sowie Technologien auf Basis erneuerbarerEnergien, um die Potenziale des Wärmemarktes endlich zu heben."Bundesweit stehen flächendeckend Energieberater im Handwerk fürdie kompetente Beratung der Heizungsmodernisierer zur Verfügung", soOswald Wilhelm, Präsident des Bundesverbands desSchornsteinfegerhandwerks. Der ZIV sieht einen weiteren Grund für dieschleppende Modernisierung in Deutschland darin, dass Betreiberoftmals unzureichende Kenntnisse über den technischen Zustand ihrerAnlage und über mögliche Einsparpotenziale durch den Einsatz modernerHeizungstechnik haben.BDH und ZIV weisen darauf hin, dass ein Drittel des deutschenEndenergieverbrauchs auf den damit größten EnergieverbrauchssektorDeutschlands, den Wärmemarkt, entfällt. Bis zu 15 Prozent desdeutschen Endenergieverbrauchs ließen sich durch die konsequenteenergetische Modernisierung des Anlagenbestands einsparen. Noch nichteingerechnet sind hierbei die ebenfalls hohen Energieeinspar- undCO2-Minderungspotenziale durch die energetische Verbesserung vonGebäudehüllen.Weitere Informationen und Pressegrafiken unter:http://ots.de/kBCHO undhttp://www.bdh-koeln.de/presse/daten-fakten.htmlBDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)organisierten Unternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oderGasheizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer-und Regelungstechnik, Klimaanlagen, Heizkörper undFlächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher, Heizungspumpen,Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2016 weltweiteinen Umsatz von ca. 13,9 Mrd. Euro und beschäftigten rund 71.900Mitarbeiter. Auf den internationalen Märkten nehmen dieBDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenposition ein und sindtechnologisch führend.Der Bundesverband des SchornsteinfegerhandwerksDer Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks vertritt dieInteressen des Schornsteinfegerhandwerks in Deutschland. Zu denMitgliedern im Bundesverband zählen 16 Landesinnungsverbände sowiederen angegliederte Innungen. Zurzeit sind rund 7.500 Betriebe mitca. 25.000 Beschäftigten Mitglied einer Innung und als Teil dieserOrganisationseinheit im Bundesverband vertreten. Er repräsentiertdamit über 97 Prozent der am Markt beteiligten Betriebe. Als direkterAnsprechpartner für Behörden, Ministerien, Verbände und Marktpartnerbeteiligt er sich an fachlichen und berufspolitischenAbstimmungsprozessen, Ausschüssen und Arbeitskreisen. DerBundesverband kommuniziert Themen des Handwerks in der Öffentlichkeitund berät Mitglieder, Bürger und Marktpartner.