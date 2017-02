Bundestagswahl: Ärzte wollen schwarz-gelbe Koalition

Hamburg (ots) - Welche Bundesregierung wünschen sich die Ärzte inDeutschland? Das Ergebnis der Wahlumfrage desÄrztenachrichtendienstes (änd) in Hamburg ist eindeutig: Ginge esnach den Medizinern, würde eine schwarz-gelben Koalition das Landregieren.Dies geht aus einer aktuellen Befragung das änd hervor, an dersich am 7. Februar rund 1.700 Haus- und Fachärzte aus dem ganzenBundesgebiet beteiligt hatten. Die Liberalen - die derzeit um denEinzug in den Bundestag bangen - liegen demnach in der Gunst derÄrzte vorn: 31 Prozent der Umfrageteilnehmer würden der FDP ihreStimme geben, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre. Fastgleichauf liegt die Union mit 30 Prozent der Stimmen.Die derzeit in Umfragen stark zulegenden Sozialdemokraten kommenbei den Ärzten dagegen nicht weit nach vorn. Zu stark scheint sichunter anderem die Ablehnung des SPD-Konzeptes einerBürgerversicherung in der Ärzteschaft auszuwirken: Nur 10 Prozent derMediziner gaben der SPD ihre Stimme. Immerhin markiert dies imVergleich zu den änd-Befragungen des vergangenen Jahres einenSpitzenwert: Noch im November kamen die Sozialdemokraten bei einerähnlichen Befragung nur auf zwei Prozent der Stimmen.Drittstärkste Kraft ist bei der aktuellen Befragung die AFD: 15Prozent der teilnehmenden Ärzte würden sie gerne in derRegierungsverantwortung sehen. Am Ende der Skala folgen die Grünen (7Prozent) sowie die Linke (4 Prozent).Das auf Ärztekommunikation spezialisierte Medienunternehmen ÄND AGin Hamburg ist Betreiber des Portals http://www.aend.de - eineVerbindung aus berufsbezogenem Nachrichtendienst und aktiverDiskussionsplattform zum innerärztlichen Wissensaustausch. Mehr als45.000 Ärzte sind derzeit Mitglied des www.aend.de.Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: ?rztenachrichtendienst Verlags-AG (?nd), übermittelt durch news aktuell