Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt nimmt Lauterbach in Schutz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat den Bundesgesundheitsminister vor Kritik an seiner Arbeit in Schutz genommen. "Karl Lauterbach ist einer der fachlich besten Gesundheitsexperten, die wir haben", sagte Göring-Eckardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Die Tatsache, dass es in der Politik auch Rückschläge gibt, sollte nicht dazu führen, dass man sagt: Mit ihm nicht mehr." Die nächste Person im Amt werde ebenfalls Rückschläge erleiden.

Was Lauterbachs Ministerium sicher besser machen könne, sei die Kommunikation. "Wenn sich Regeln ändern, sollte darüber gut informiert werden. Das gilt aber für alle Verantwortlichen in der Regierung und nicht nur für einen Minister", sagte sie. Lauterbach (SPD) habe zuletzt eingestanden, dass die Rücknahme der Quarantäne-Regel ein Fehler war, betonte die Grünen-Politikerin. "Das war gut."

Mit Blick auf das Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag sagte Göring-Eckardt dem RND: "Es ist gravierend für die Pandemiebekämpfung im Herbst, für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die potenziell erkranken und all jene, die dann wieder die Folgen tragen müssen, sollten im Herbst wieder strengere Maßnahmen notwendig werden."/trö/DP/stk