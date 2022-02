Bundestagspräsidentin betont Kooperation mit Paris in Ukraine-Krise

PARIS (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die enge deutsch-französische Zusammenarbeit im angespannten Ukraine-Konflikt hervorgehoben. "Der Konflikt in der Ukraine mahnt uns zur Geschlossenheit", sagte die SPD-Politikerin am Montag bei der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Paris. Das vor Kurzem noch Unvorstellbare, eine kriegerische Auseinandersetzung mitten in Europa, sei eine reale Möglichkeit geworden. "Mit vereinter Kraft versuchen Deutschland und Frankreich, alle Möglichkeiten der Diplomatie zu nutzen."

Der 2019 ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung gehören jeweils 50 Abgeordnete des Bundestags und der französischen Nationalversammlung, also dem Unterhaus des Parlaments, an. Normalerweise tagen sie im Wechsel in Berlin und Paris, coronabedingt am Montag aber auch online.

Bei der Versammlung standen neben der Kooperation der beiden Nachbarländer auch die derzeit laufende französische EU-Ratspräsidentschaft und die Konferenz zur Zukunft Europas auf der Tagesordnung. Mit Blick auf die Ukraine sagte Bas, die Versammlung trete in einem Moment höchster Anspannung zusammen.

Für die SPD-Politikerin ist es die erste Auslandsreise als Präsidentin des Bundestags. Die Reise führe sie bewusst nach Paris, sagte Bas. Die Zusammenarbeit mit den französischen Kolleginnen und Kollegen liege dem Bundestag und auch ihr persönlich sehr am Herzen./rbo/DP/mis