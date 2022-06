Bundestagspräsidentin: Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat ihrem ukrainischen Amtskollegen Ruslan Stefantschuk weitere Unterstützung zugesichert. "Der Deutsche Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine. Wir werden Ihr Land weiter humanitär und militärisch, finanziell und diplomatisch nach Kräften unterstützen", sagte Bas am Freitag an Stefantschuk gerichtet, der als Gast im Parlament war.

Bas betonte, dass Stefantschuks erste Auslandsreise nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands ihn nach Deutschland führe. Bas: "Eine souveräne Ukraine gehört zu einem freiheitlich-demokratischen Europa. Ihr Land hat das Recht, selbstbestimmt über seinen Weg zu entscheiden - in Freiheit und Frieden."

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), plädierte am Rande der Bundestagssitzung dafür, die Ukraine in einer gemeinsamen Aktion von Nato-Staaten mit Munition auszustatten. "Den Ukrainern geht die Munition aus. Es handelt sich um alte sowjetische Munition", sagte Strack-Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen sofort eine konzertierten Aktion seitens der Nato, um Munition zu liefern - und Deutschland sollte massiv Nachtsichtgeräte liefern. Die Fähigkeit zum Nachtkampf, die bei den Russen nur Spezialkräfte und Fallschirmjäger in der Masse haben, könnte auch einen Unterschied machen."/cn/DP/mis