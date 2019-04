Bundestagsanhörung/ dbb: Pauschalbeihilfe für GKV ist 'vergiftetes Angebot'

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - "Die herkömmliche Beihilfe ist ein bedeutenderAttraktivitätsfaktor des Berufsbeamtentums, der mit Blick auf dienotwendige Nachwuchsgewinnung kommuniziert statt konfisziert werdensollte", erklärte der Zweite Vorsitzende des dbb und FachvorstandBeamtenpolitik, Friedhelm Schäfer, am 1. April 2019 vor demInnenausschuss des Deutschen Bundestages. Im Rahmen einer Anhörungzum Thema "Zugang für Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung(GKV)" begründete der dbb Vize nochmal nachdrücklich die Ablehnungdes dbb gegenüber Initiativen für eine pauschale Beihilfe innerhalbder GKV.Zum einen bestehe die Gefahr, dass die Mobilität der Beamtinnenund Beamten in Deutschland stark eingeschränkt würde, da die 17Gebietskörperschaften sich wohl kaum auf ein gemeinsames Vorgeheneinigen könnten. Schäfer: "Wir würden Insellösungen bekommen, die beieinem Wechsel in ein Bundesland ohne pauschale Beihilfe miterheblichen Nachteilen verbunden wären." Initiativen für einepauschale Beihilfe innerhalb der GKV werden außerdem häufig damitbegründet, dass Beamtinnen und Beamte, die freiwillig GKV-versichertsind, keine Wahl haben bzw. hatten und infolge der hohen Hürden fürdie Private Krankenversicherung (PKV) zwangsläufig dort angesiedeltsind. "Das stimmt so nicht mehr", erläuterte Schäfer. "Die PKV hatdurch mehrmalige Öffnungsaktionen allen vorhandenen Beamtinnen undBeamten eine Versicherungsmitgliedschaft zu deutlich vergünstigtenKonditionen hinsichtlich der Risikozuschläge angeboten. Wirignorieren nicht, dass es dennoch problematische Einzelfälle gebenkann, in denen eine nachteilige Situation zu verzeichnen ist. Jedochsollten diese Einzelfälle nicht instrumentalisiert werden, um eingrundsätzlich bewährtes System in Frage zu stellen."Neben weiteren verwaltungsökonomischen und rechtlichen Aspektenverwies Schäfer zudem auf grundsätzliche Auswirkungen einerPauschalbeihilfe auf das Gesundheitssystem. Mittelfristig würde derPKV Substanz entzogen, was zu einer schwächeren Position imWettbewerb führen könnte. Die mit dem Wettbewerb verbundenenEffizienzeffekte gingen verloren. Die Konsequenzen wären steigendeBeiträge und/oder abnehmende Leistungen im Bereich derKrankenversicherungen insgesamt. Schäfer: "Darüber hinaus finanziertdie PKV das Gesundheitssystem überproportional mit, wovon auchMitglieder der GKV erheblich profitieren. Diese Mittel würdenwegfallen, was ebenfalls zu steigenden Beiträgen und/oder abnehmendenLeistungen führen würde. Defizite innerhalb der GKV werden nichtdadurch gelöst, indem dort weitere Menschen hineinkommen. Auch siehätten die dort bestehenden Leistungsansprüche, und für Reformenwürde mangels Vergleichsmöglichkeiten der Anreiz fehlen."Letztendlich, so der dbb Vize, müsse es gelten, beide Systeme inihrer Leistungsfähigkeit und in ihrer sozialen Gerechtigkeit zuerhalten und weiterzuentwickeln. "Es sei denn, es geht denInitiatoren ohnehin nur um die Durchsetzung der Einheitsversicherung.Dann ist dieser Zwischenschritt untauglich und unredlich gegenüberden Beamtinnen und Beamten, denen ein vergiftetes Angebot gemachtwird."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell