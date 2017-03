Mainz (ots) - Bundesweit kassieren Bundestags- undLandtagsabgeordnete zusätzlich zu ihren gesetzlichen Diäten jährlichinsgesamt rund 8,7 Millionen Euro durch Zulagen, davon rund 5,5Millionen Euro durch rechtlich fragwürdige Zulagen. Das berichtet dasARD-Politikmagazin "Report Mainz" (heute, 7.3.17, 21.45 Uhr imErsten) unter Berufung auf eine Umfrage bei allen vier Fraktionen imBundestag und bei allen 64 Landtagsfraktionen der Vollzeitparlamentein den Flächenländern sowie eine Auswertung vonRechenschaftsberichten der Fraktionen.Danach zahlen allein die Bundestagsfraktionen rund 2,5 MillionenEuro jährlich an rechtlich fragwürdigen Funktionszulagen etwa fürstellvertretende Fraktionsvorsitzende, Arbeitsgruppensprecher,Landesgruppensprecher oder Vorsitzende von sozialen Gruppen in derFraktion. Die Landesparlamente von Baden-Württemberg, Bayern,Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen undSachsen-Anhalt geben insgesamt jährlich rund 3 Millionen Euro anrechtlich zweifelhaften Funktionszulagen etwa für stellvertretendeFraktionsvorsitzende oder Arbeitsgruppensprecher aus. Nur inThüringen, Schleswig-Holstein und Hessen gibt es solche Zulagennicht. Wie Verfassungsrechtler Prof. Hans Herbert von Arnim in seineraktuellen Studie "Die Hebel der Macht und wer sie bedient" und imInterview mit "Report Mainz" darlegt, sind diese Funktionszulagenverfassungswidrig.Diese Funktionszulagen in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro stehendemnach im Widerspruch zum so genannten "Zweiten Diätenurteil" desBundesverfassungsgerichts. In diesem Urteil hatte dasBundesverfassungsgericht am 21. Juli 2000 (2 BvH 3/91) nur dieFunktionszulagen für Fraktionsvorsitzende für rechtmäßig erkannt. Füralle anderen Funktionszulagen hatte das Bundesverfassungsgerichtgeurteilt: "Ergänzende Entschädigungen für die stellvertretendenFraktionsvorsitzenden (...) und für die Ausschussvorsitzenden sind(...) mit dem Verfassungsrecht unvereinbar." Solche Zulagen"verstoßen gegen die Freiheit des Mandats und den Grundsatz derGleichbehandlung der Abgeordneten". Das Urteil sei zwar für Thüringenergangen, doch das Bundesverfassungsgericht hat seitdem mehrfachbetont (u. a. 27.11.2007, 2 BvK 1/03), es seien damit "allgemeineMaßstäbe" aufgestellt, die für alle Parlamente auf allen Ebenengelten. Das Gericht hatte gewarnt, dass durch die systematischeAusdehnung von Funktionszulagen "Abgeordnetenlaufbahnen" und"Einkommenshierarchien" geschaffen würden, die der Freiheit desMandats schadeten. In ergänzender Rechtsprechung erkannte dasLandesverfassungsgericht Schleswig-Holstein 2013 auch die Zulagen fürParlamentarische Geschäftsführer als rechtmäßig.Verfassungsrechtler Prof. Hans Herbert von Arnim wirft denFraktionen im Interview vor, sich seit nunmehr 17 Jahren über dieRechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinwegzusetzen. Wörtlichsagte er in "Report Mainz": "Hier werden Millionen Steuergeldverfassungswidrig verausgabt und das trotz einer klarenRechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist einVerfassungsbruch - und dies von den höchsten deutschen Instanzen, denParlamenten."Auch der Präsident des Landesrechnungshofs Thüringen,Bundesrichter a. D. Sebastian Dette, kritisierte in "Report Mainz",dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den meistenParlamenten nicht beachtet wird. Er hatte mit einem Gutachten dafürgesorgt, dass die rechtlich fragwürdigen Funktionszulagen 2015 inThüringen abgeschafft wurden. Im Interview sagte er: "Das wardurchaus schwierig, die Parlamentarier davon zu überzeugen. Es gaberhebliche Gegenwehr der Fraktionen. Sie haben zahlreiche Argumentevorgetragen, sogar das Gegengutachten eines renommierten Professorsvorgelegt. Mit diesen Argumenten habe ich mich intensivauseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gelangt, dassFunktionszulagen rechtswidrig sind. Auf Grund meines Gutachtens wurdedie Zahlung der Funktionszulagen eingestellt und der Landtag hat einGesetz erlassen, das künftig die Zahlung von Funktionszulagenverbietet." Auch die Landesrechnungshöfe von Bayern,Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalthaben die fragwürdige Zulagenpraxis in Prüfungen bereits kritisiertund Änderungen angemahnt.Bundestag85 Bundestagsabgeordnete profitieren nach Recherchen von "ReportMainz" von den rechtlich zweifelhaften Zusatzzahlungen. Sie erhaltenals stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Arbeitsgruppensprecher,Landesgruppensprecher oder Vorsitzende von sozialen Gruppen in derFraktion und auch in weiteren Ämtern so genannte Funktionszulagen ausden Budgets der Bundestagsfraktionen zusätzlich zu ihrer gesetzlichenDiät von mehr als 9.000 Euro. Nimmt man die - rechtlichunproblematischen - Funktionszulagen für Fraktionsvorsitzende undParlamentarische Geschäftsführer hinzu, sind insgesamt 104Abgeordnete im Bundestag Zulagenempfänger. Die Summe aller imBundestag gezahlten Funktionszulagen betrug 2015 insgesamt rund 3,5Millionen Euro, davon sind etwa 2,5 Millionen Euro rechtlichfragwürdig. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD verweigern auf Anfragejede Information, welche Zulage in welcher Höhe für welche Funktionengezahlt wird. Die meisten Zulagen zahlt die CDU/CSU-Fraktion, hierprofitieren 48 Abgeordnete von rund 1,7 Millionen Euro. DieSPD-Fraktion vergütet 43 Abgeordnete mit rund 1,4 Millionen Euro fürdie Wahrnehmung von Funktionen innerhalb der Fraktion. Die Fraktionvon B'90/Die Grünen zahlt Zulagen in Höhe von insgesamt rund 340.000Euro an elf Abgeordnete, die Linksfraktion zahlt rund 109.000 Euro anzwei Abgeordnete.LänderNordrhein-Westfalen liegt bundesweit an der Spitze, was die Höheder Funktionszulagen angeht. Hier werden jährlich insgesamt 1,2Millionen Euro an Zulagen verausgabt, mehr als 640.000 Euro davonentgegen den Grundsätzen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts.In Bayern zahlen die Fraktionen jährlich rund 974.000 Euro, davonsind etwa 560.000 Euro an Zulagen für Empfänger bestimmt, die dasBundesverfassungsgericht von der Gewährung solcher Zulagenausgenommen hatte. Niedersachsen zahlt im Jahr rund 801.000 Euro,davon 474.000 Euro entgegen dem Urteil der Verfassungsrichter. InBaden-Württemberg wurden rund 542.000 Euro entgegen derRechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gezahlt.Die Bundestagsfraktionen verteidigen die Zahlungen u. a. mit demHinweis auf ein Gutachten der "Schmidt-Jortzig-Kommission", die derPraxis der Funktionszulagen zugestimmt habe. Die Landtagsfraktionenverweisen zudem auf Rechtsgutachten von Prof. Udo Steiner im Auftragdes Bayerischen Landtags und Prof. Michael Brenner im Auftrag der CDUin Thüringen. Verfassungsrechtler Prof. Hans Herbert von Arnimerklärt dazu im Interview mit "Report Mainz": "Ich habe mich inmeiner aktuellen Analyse derartiger Funktionszulagen mit der gesamtenRechtsprechung und Literatur zu diesem Thema auseinandergesetzt. MeinFazit ist, dass derartige Funktionszulagen verfassungswidrig sind,weil sie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts diametralzuwiderlaufen." Weiter sagt er: "Die Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts ist eindeutig. Das Gericht hat sie auchmehrmals bestätigt. Auch wenn in den Landtagen darüber zu urteilenist, müssen die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichtsberücksichtigt werden. Die Autoren, die anderer Auffassung sind, sindregelmäßig Angestellte oder sonstige Bedienstete von Parlament oderFraktionen oder sie machen Gutachten für sie und verdanken denParteien auch sonst einiges." Auch der ThüringerLandesrechnungshofspräsident Sebastian Dette sagte im Interview mit"Report Mainz": "Alle diese Argumente haben der Überprüfung nichtstandgehalten. Das Ergebnis lautet, dass Funktionszulagenrechtswidrig sind."Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei. WeitereInformationen auf www.reportmainz.de. Pressekontakt: "Report Mainz",Tel. 06131/929-33351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell