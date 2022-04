Bundestags-Debatte zu Gräueltaten in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscha beschäftigen in dieser Woche aller Voraussicht nach auch den Deutschen Bundestag. Die Koalitionsfraktionen haben eine Aktuelle Stunde zu den Massakern an ukrainischen Zivilisten und den daraus folgenden Konsequenzen beantragt. Das teilte die Parlamentsverwaltung am Dienstag mit. In einer Vorortgemeinde von Kiew waren am Wochenende Hunderte Leichen entdeckt worden. Die Ukraine macht für das Massaker die russischen Truppen verantwortlich, die wenige Tage zuvor abgezogen waren. Moskau bestreitet das allerdings./ax/DP/stk