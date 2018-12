Berlin (ots) -Die Johanniter-Unfall-Hilfe begrüßt grundsätzlich, dass derDeutsche Bundestag dem Gute-Kita-Gesetz zugestimmt hat. Wenn derGesetzentwurf auch den Bundesrat passiert hat, kann dieBundesregierung wie geplant in die Qualität der Kindertagesbetreuunginvestieren und die Teilhabe an frühkindlicher Bildung stärken. Indrei Punkten erwarten die Johanniter allerdings weitere politischeInitiative: Besonders wichtig ist eine nachhaltige Finanzierung derKinderbetreuung über den jetzigen Finanzierungshorizont hinaus.Daneben sollte der Qualitätsausbau in der Kinderbetreuung Prioritätvor der Beitragsfreiheit bekommen. Aus Sicht der Johanniter solltenzudem der Kinderschutz und das Kindeswohl ausdrücklich imMaßnahmenkatalog des Gute-Kita-Gesetzes genannt werden."Die Johanniter haben während des parlamentarischen Verfahrensdarauf hingewiesen, wie wichtig die Teilhabe an frühkindlicherBildung und eine gute Kita-Qualität für die Jüngsten unter uns ist",sagt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes derJohanniter-Unfall-Hilfe. "Wir begrüßen, dass der Bund sich finanziellstärker an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt. Aber wir habendeutlich gemacht, dass neben Themen wie Bildung und PartizipationMaßnahmen zum Kindeswohl und zum Kinderschutz ausdrücklich genanntund gefördert werden sollten. Leider ist das im Maßnahmenkatalog desGesetzes nicht ausreichend verankert worden", so Mähnert. Der Schutzund das Wohl von Kindern gehörten aber zur Qualitätsentwicklung inder Bildung, Erziehung und Betreuung unbedingt dazu.Die vollständige Stellungnahme der Johanniter-Unfall-Hilfe zumGute-Kita-Gesetz finden Sie unterwww.johanniter.de/gute-kita-gesetz/.Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt bundesweit 430Kindertageseinrichtungen mit ca. 30.000 Betreuungsplätzen undbeschäftigt dort 3.500 Fachkräfte. Sie ist damit der größteüberregionale freigemeinnützige Träger von Kindertageseinrichtungenin Deutschland.Pressekontakt:Therese RaatzPressesprecherin Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTelefon 030 26997 360, Mobil 0173 6193102E-Mail therese.raatz@johanniter.de, www.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell