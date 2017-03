Bundestag verabschiedet Änderungen im Insolvenzanfechtungsrecht

Köln (ots) - Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, hat derDeutsche Bundestag am 16. Februar 2017 Änderungen beimInsolvenzanfechtungsrecht beschlossen.Ziel der Reform ist, unverhältnismäßige und unkalkulierbareRisiken im Insolvenzfall zu beseitigen. Dazu wurden die Möglichkeitender Insolvenzanfechtung an einigen Stellen neu justiert, umübermäßige Belastungen und Rechtsunsicherheiten im Wirtschaftsverkehrzu beseitigen.Die Kanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte zu den Hintergründen derÄnderungen: Im Kern geht es darum, die Rechte der Gläubiger zustärken, die nichts von der Zahlungsunfähigkeit ihresGeschäftspartners wussten und daher noch von rechtlichenMöglichkeiten wie der Zwangsvollstreckung Gebrauch machten. DieseZahlungen konnten vom Insolvenzverwalter häufig noch zurückverlangtwerden. Das führte zu einer großen Rechtsunsicherheit und natürlichauch entsprechenden Risiken bei den betroffenen Gläubigern. Durch dieGesetzesänderung soll deren Position nun gestärkt werden.Unangebrachte Härten sollen für die Gläubiger, zu denen auch dieArbeitnehmer zählen, vermieden werden.Das Insolvenzanfechtungsrecht regelt die Möglichkeiten desInsolvenzverwalters Zahlungen, die der Insolvenzschuldner noch vorder Insolvenzeröffnung geleistet hat, zurückzuverlangen. Betroffenwaren davon häufig Unternehmen, die ihrem GeschäftspartnerZahlungserleichterungen eingeräumt und z.B. Ratenzahlungen gewährthaben. Dies wurde oftmals dahingehend ausgelegt, dass die Gläubigerdie drohende Zahlungsunfähigkeit bereits kannten. DerInsolvenzverwalter konnte dann die Zahlungen zurückfordern. Dies solljetzt nur noch dann möglich sein, wenn der Gläubiger wusste, dass derGeschäftspartner definitiv zahlungsunfähig ist. Bei gewährtenZahlungserleichterungen wie beispielsweise Ratenzahlungen wird nundie Vermutung unterstellt, dass der Gläubiger die Zahlungsunfähigkeitdes Schuldners nicht kannte. Die Anfechtung durch denInsolvenzverwalter soll dann nicht mehr möglich sein.Außerdem wurde die Anfechtungsfrist für die Vorsatzanfechtung vonzehn auf jetzt vier Jahre verkürzt, wenn dem Gläubiger eine Sicherungoder Befriedigung gewährt wurde.Änderungen gibt es auch bei Bargeschäften. Bei einemLeistungsaustausch innerhalb einer Frist von 30 Tagen, soll dieAnfechtung durch den Insolvenzverwalter nur noch möglich sein, wennder Schuldner unlauter gehandelt hat und dies bekannt war. Entgeltefür Arbeitnehmer sollen nicht angefochten werden können, wennzwischen Arbeitsleistung und Lohnzahlung nicht mehr als drei Monateliegen.Es wird sich zeigen müssen, wie sich die Änderungen desInsolvenzanfechtungsrecht auswirken. Im Gesellschaftsrecht erfahreneRechtsanwälte können im Insolvenzfall sowohl die Schuldner als auchdie Gläubiger beraten.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht/restrukturierung-insolvenz.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell