Bundestag stimmt über AfD-Antrag zu Grenzkontrollen ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über einen Antrag der AfD zur Einführung umfassender Kontrollen an den deutschen Außengrenzen ab.



Die AfD-Fraktion will außerdem, dass jeder Asylbewerber, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, direkt an der Grenze zurückgewiesen wird. Dass dieser Antrag eine Mehrheit findet, gilt als ausgeschlossen. Auf Wunsch der AfD wird über ihren Vorstoß namentlich abgestimmt. Ihr Kalkül ist es, vor allem die Abgeordneten von CDU und CSU zu zwingen, sich in dieser Frage öffentlich zu positionieren.

Erstmalig beraten wird zudem über einen Antrag der Linkspartei zur Durchsetzung gleicher Löhne für Männer und Frauen sowie über einen Gesetzentwurf der FDP zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags./abc/DP/tos