Bundestag stimmt für umweltschonenden Kraftstoff CNG

Berlin (ots) - Bundestag beschließt Steuerverminderung für dennachhaltigen alternativen Kraftstoff bis 2026 - VerbraucherinitiativeCNG-Club begrüßt die Entscheidung und fordert Industrie zum Handelnauf.Der Kampf im Vorfeld war lang und mühsam - doch heute Nachtbeschloss der Bundestag den Kraftstoff CNG (Compressed Natural Gas)mindestens bis 2026 steuerlich zu fördern. Damit bekannten sich dieParlamentarier zu dem alternativen Antrieb mit Erdgas, Biomethan undsynthetischem Methan, der mit hervorragenden Umwelteigenschaften,erwiesener Markt- und Praxistauglichkeit sowie günstigen Kostenpunktet."Die Abstimmung heute im Bundestag ist ein Zeichen, dass CNG alsKraftstoff einen festen Platz bei der nachhaltigen Mobilität inDeutschland und Europa hat", stellt Miklós Graf Dezasse fest. DerPräsident des CNG-Clubs weiter: "Es ist zugleich der Startschuss fürdie Automobilhersteller, die Tankstellenbetreiber und dieEnergiewirtschaft ihren Zusagen zum Ausbau der CNG-Mobilität jetztTaten folgen zu lassen." Als Erdgas ist der Kraftstoff CNG seit rund20 Jahren in Deutschland am Markt verfügbar - zuletzt gingen jedochauch aufgrund der Hängepartie bei der bereits im Koalitionsvertragder Großen Koalition vereinbarten Energiesteuerverminderung dieZulassungszahlen zurück. Viele Marktakteure verwiesen darauf, dassfür eine höhere Marktdurchdringung die positiven Umwelt- undKlimaeigenschaften von CNG seitens des Gesetzgebers steuerlichberücksichtigt werden müssten und hielten sich mit eigenenInitiativen zurück.Dekarbonisierung des Verkehrs dank CNGDer CNG-Club hatte sich in die politische Debatte eingebracht undhat einen entscheidenden Anteil an dem für den Kraftstoff CNGpositiven Votum. "Die Bundestagsabgeordneten haben wahrgenommen, dassCNG-Fahrzeuge eine nachhaltige Alternative zu Autos mit Benzin- undDiesel-Motoren sind und die vorhandenen Schwächen derElektromobilität sofort überbrücken können", hebt Birgit Maria Wöber,Vorstand beim CNG-Club hervor. Zwar erfahre auch der rein fossileKraftstoff "LPG/Autogas" aufgrund massiver Einflussnahme vonLobbyverbänden eine steuerliche Förderung, "die Ausgestaltung desGesetzes zeigt jedoch, dass CNG für die Mobilitätszukunft inDeutschland priorisiert wird."CNG - Kraftstoff mit ZukunftLange Zeit wurde CNG besonders von regionalen Erdgasversorgernunterstützt. Seit 2016 setzt sich der VW-Konzern für den nachhaltigenAntrieb ein. Zusammen mit Partnern will der Volkswagen-Konzern dieAnzahl der CNG-Fahrzeuge in Deutschland auf eine Million Autos bis2025 erhöhen. Tankstellenbetreiber wie Total unterstützen dieInitiative mit dem Ausbau der Tankstellen-Infrastruktur. In dennächsten acht Jahren soll die Zahl der CNG-Tankstellen auf 2.000verdoppelt werden. Verbände wie der ADAC und der VCD weisen seitJahren darauf hin, dass CNG-Fahrzeuge aufgrund der guten Umwelt- undKlimabilanz, der Alltagstauglichkeit und der günstigen Betriebskosteneine sinnvolle Alternative zu konventionellen Fahrzeugen sind und alsErgänzung der Elektromobilität benötigt werden. Hersteller wieVerbiogas produzieren Biomethan aus Reststoffen - damit fahrenCNG-Fahrzeuge nachhaltig und fast klimaneutral.Pressekontakt:Klaus ReindlTel: +49 174 750 9000,E-Mail: k.reindl@cng-club.de oder presse@cng-club.deOriginal-Content von: CNG-Club e. V., übermittelt durch news aktuell