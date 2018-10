Hamburg (ots) - Die Bundestagsverwaltung unter Präsident WolfgangSchäuble sieht Hinweise auf mögliche Gesetzesverstöße bei derZuarbeit von CSU-geführten Ministerien für Wahlkampftermine vor derBundestagswahl 2017. Wie ein Sprecher der Bundestagsverwaltung jetztgegenüber dem stern bestätigte, prüft die Parlamentsverwaltung inihrer Eigenschaft als Parteienfinanzierungsbehörde Vorgänge, über dieder stern und das ARD-Magazin "Report Mainz" im Dezember berichtethatten. Die dort "dargestellten Sachverhalte enthalten erste Hinweiseauf mögliche Verstöße gegen das Parteiengesetz", erklärte einSprecher.Diese Hinweise, so der Sprecher, müssten aber "noch im Einzelnenausgewertet werden". Er verwies auf mögliche "Grautöne" bei derVerwendung öffentlicher Mittel. Überdies bedürfe es "einerZurechenbarkeit regierungsamtlicher Verstöße zu den maßgeblichenParteiverantwortlichen" und es müsse "im Hinblick auf einefinanzielle Sanktionierung von Fehlverhalten einer Partei" auch "eineQuantifizierung des jeweiligen Verstoßes erfolgen".Wie der stern und "Report Mainz" im Dezember berichtet hatten,beanspruchten die drei damals CSU-geführten Ministerien fürEntwicklung, Landwirtschaft und Verkehr anders als fast alle anderenRessorts der Bundesregierung ausdrücklich das Recht, ihren Ministernund Parlamentarischen Staatssekretären auch für Parteiterminezuzuarbeiten. Die Spitzen des Hauses würden "bei öffentlichenTerminen immer auch als Bundesminister" beziehungsweiseParlamentarische Staatssekretäre "wahrgenommen" und das "unabhängigvon Anlass und Veranstalter", argumentierten Ende 2017 die dreidamals CSU-geführten Ministerien wortgleich.Insbesondere das damals von Christian Schmidt (CSU) geführteLandwirtschaftsministerium hatte wiederholt umfangreiche Unterlagenfür Auftritte des Ministers und seiner ParlamentarischenStaatssekretäre bei reinen Parteiterminen erarbeitet, auch fürTermine der CDU Baden-Württemberg in den heißen Wahlkampfwochen.Darunter war ein Auftritt von Schmidt Ende August 2017 imoberschwäbischen Kißlegg, auf dem er im Sudhaus der Brauerei Farnydie Grünen kritisierte und die dortigen CDU-Mitglieder zum Kampfaufforderte.Das Ministerium hatte ihn zuvor mit Infos über die Brauerei undaußerdem für ein zusätzliches Gespräch mit örtlichen CDU-Funktionärenvorbereitet. Die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger hatte für denstern zwei Fälle aus Schmidts Ministerium im Detail geprüft und fandbereits im Dezember 2017 in beiden Fällen, dass die Behörde "keineinhaltliche Zuarbeiten leisten" hätte dürfen. Es liege "ein rechtdeutlicher Rechtsverstoß" vor, so die Professorin.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell