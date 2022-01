Bundestag setzt Debatte über Regierungspläne fort

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der dreitägigen Bundestagsdebatte über die Vorhaben der Ampel-Regierung stellen am Donnerstag (9.00 Uhr) unter anderen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) ihre Pläne vor. Ferner geht es im Parlament um Arbeit und Soziales - das Ministerium mit dem größten Einzeletat - sowie die Themenbereiche Bildung, Familie, Verkehr und Bau.

Bei der Plenardebatte über Habecks Ressort dürfte es vor allem um die Maßnahmen zur Umsetzung der deutschen Klimaschutzziele gehen. Ferner werden wohl die Corona-Hilfen für die deutschen Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Die gesundheitspolitische Debatte am frühen Nachmittag wird sich aller Voraussicht nach größtenteils ebenfalls um die Corona-Pandemie drehen.

In diesem Zusammenhang soll der Bundestag am Abend auch noch über die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Corona-Quarantäneregeln abstimmen. Die Verordnung soll etwa den rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Infizierten künftig nicht mehr in Quarantäne müssen./ax/sam/DP/jha