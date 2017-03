Bundestag muss Standortauswahlgesetz zur Atommülllager-Suche nachbessern

Berlin (ots) - Als "nicht ausreichend" kritisiert der Vorsitzendedes Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), HubertWeiger, den Entwurf für das neue Standortauswahlgesetz zurAtommülllagerung, der am Mittwoch in den Bundestag eingebrachtwerden soll. "So kann das durch Fehlentscheidungen der Vergangenheitverlorengegangene Vertrauen in die Atommülllager-Suche nicht wiederaufgebaut werden", so Weiger.Mit der Gesetzesnovelle beabsichtigt die Bundesregierung, dieVorschläge der Kommission "Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe"umzusetzen. Der Gesetzentwurf ignoriere jedoch wichtige Vorschlägeder Kommission, sagte Weiger, dies müsse der Bundestag korrigieren."Es fehlen wesentliche Elemente wie ein wirksames Exportverbot fürAtommüll und Maßnahmen für umfassende Transparenz", sagte Weiger. Sosei durch das Gesetz in seiner jetzigen Fassung ein Export vonAtommüll aus dem Atomkraftwerk AVR Jülich in die USA nichtausgeschlossen. "Insbesondere die Regelungen zu Bürgerbeteiligung,Rechtsschutz und Transparenz im Suchverfahren müssen dringendnachgebessert werden", so der BUND-Vorsitzende. Er forderte mehrRechte für das Nationale Begleitgremium und die Regionalkonferenzensowie ein öffentliches Informationsregister für alle Unterlagen desSuchverfahrens.Zudem müsse das Gesetz an entscheidenden Stellen über dieVorschläge der Kommission hinausgehen, sagte Weiger, sonst werde dernötige Vertrauensaufbau für das Standortauswahlverfahren nichtgelingen können. Bislang fehle etwa eine Rechtsschutzmöglichkeit inder wichtigen ersten Phase des Standortauswahlverfahrens. Außerdemsehe der Gesetzentwurf keine Mindestzahl untertägiger Untersuchungenvor. "Dringend erforderlich ist eine verbindlich festgelegte Zahl vonErkundungen in verschiedenen geologischen Formationen wie Granit, Tonund Salz", forderte Weiger. Nur so könne sichergestellt werden, dasses trotz der jahrzehntelangen Bevorzugung von Salzgestein inDeutschland zu einem fairen Vergleich von Standorten mitverschiedenen Gesteinsarten komme.Wichtig sei außerdem, im Gesetz eine klare Beschränkung desSuchverfahrens auf hochradioaktiven Müll zu verankern. "DasSuchverfahren für hoch radioaktiven Atommüll darf nicht mitzusätzlichem Atommüll aus der Asse oder aus der Urananreicherungbelastet werden. Für nicht hochradioaktive Abfälle muss unverzüglichein eigenes Standort-Suchverfahren gestartet werden", forderte derBUND-Vorsitzende.Mehr Informationen:BUND-Stellungnahme zum Entwurf des neuen Standortauswahlgesetzes:www.bund.net/standag-novelleInteraktive Grafik zum Atomendlager-Suchverfahren mit BUND-Kritik:www.atommuell-lager-suche.dePressekontakt:Thorben Becker, BUND-Atomexperte, Tel. 030-27586-421, E-Mail:thorben.becker@bund.net bzw. Annika Natus, BUND-Pressesprecherin,Tel. 030-27586-464, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell