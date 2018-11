Bundestag diskutiert über mögliche neue Organspende-Regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag diskutiert am Mittwoch (13.00) über neue Regeln für Organspenden in Deutschland.



In der offenen Debatte soll es um grundsätzliche ethische Fragen gehen, Beschlüsse sind nicht vorgesehen. Angesichts niedriger Spenderzahlen wirbt unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Umstellung auf eine "doppelte Widerspruchslösung". Das bedeutet, dass jeder als Spender gilt. Man soll dazu aber noch Nein sagen können, ansonsten sind - als doppelte Schranke - Angehörige zu fragen. Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärter Zustimmung erlaubt.

Die Zahl der Organspender hatte im vergangenen Jahr einen Tiefpunkt von 797 erreicht. Für dieses Jahr zeichnet sich aber erstmals wieder ein Anstieg ab. Bis Mitte November registrierte die Deutsche Stiftung Organtransplantation bereits 832 Spender. Unabhängig von der Debatte über neue Regeln hat die Bundesregierung ein Gesetz für bessere Bedingungen in den Krankenhäusern auf den Weg gebracht. Kernpunkte sind höhere Vergütungen durch die Krankenkassen und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte in den Kliniken./sam/DP/she